Во дворце Трубецких-Нарышкиных в Санкт-Петербурге прошел юбилейный показ российского бренда Kuzina. В честь 15-летия дизайнеры из Ульяновска представили 100 образов. Ключевой в показе стала новая коллекция «Любовь», созданная к юбилею бренда; также модели представили образы из коллекций The Archive by Kuzina (созданной совместно с институтом Beinopen), «Вкус лета» (коллаборация с фотохудожником и преподавателем Британской высшей школы дизайна Ольгой Батуриной), «Космос есть в каждом», «Окно времени» и другие.

Основатель и креативный директор бренда KUZINA Ирина Малова рассказала, что юбилейный показ готовился два месяца.

«Основная коллекция показа — «Любовь»: я попыталась сделать так, чтобы все зрители ощутили это прекрасное чувство через представленные образы. Кроме этого, мы показали пять коллекций разных лет, предназначенные для разных сезонов и потребителей — летнюю, зимнюю, кожаную, архивную, коллекцию для подростков. Это то, в чем мы профессионалы. Получившийся праздник — результат работы нашей прекрасной команды. Благодарим Санкт-Петербург за теплый прием», — отметила Ирина.

Организатор показа Алиса Богатова отметила, что дворец Трубецких-Нарышкиных был выбран в качестве локации для юбилейного показа бренда KUZINA неслучайно: «Это непростое историческое здание, где уже проходили яркие Fashion-шоу; свою коллекцию здесь представлял Валентин Юдашкин. Для нас это знаковое место. Мы хотели создать атмосферу итальянского показа. Бренд Ирины Маловой работает именно в этом стиле — она искусно сочетает европейские и отечественные тренды, вплетает локальные аккорды (например, в одной из коллекций были использованы узоры наличников деревянных домов в Ульяновске). Получился яркий праздник моды, красоты, стиля, любви».

Также 27 июля в Санкт-Петербурге открылся шоурум ульяновских дизайнеров «Союз». Приобрести уникальные дизайнерские вещи петербуржцы и гости северной столицы смогут в самом центре города. Корнер шоурума расположился в Центральной галерее дизайнеров на Владимирском проспекте. Здесь представлены 11 ульяновских брендов одежды и украшений: Kuzina, by Chris, Vernici, Pizhama Nama, ULIANA GAVRICH, KURKUMA, Play liberty, CHIBOVA и A. Sole, ZNAKI. Шоурум получил развитие при поддержке центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Проект «Союз» стартовал год назад в Ульяновске. Это точка роста и платформа для развития ульяновских брендов. «Союз» стал одним из первых подобных проектов в России, реализованных после массового исхода иностранных брендов. Из него выросло несколько самостоятельных шоурумов и отдельных брендов, а ведущие российские продавцы одежды, стали ежегодно приезжать в Ульяновск за новыми коллекциями. Этому способствует проект закупочных сессий в рамках Форума «Сделано в Ульяновской области» и «UlFashionWeek». Была разработана программа поддержки, которая предполагает компенсацию части затрат для ульяновских производителей одежду и аксессуаров при выходе на новые рынки, в другие регионы России. Эти средства идут на рекламу, продвижение, проведение мероприятий, подобных сегодняшнему. Все это очень помогает на стадии стартапа. Многие бренды, открывающие свои небольшие корнеры в столичных городах, не имеют большого маркетингового опыта, не могут сразу просчитать, насколько это будет прибыльно. И на помощь приходит государство. Этот пример, когда господдержка позволяет бизнесу подниматься выше, стартовать без проблем, думаю, послужит хорошим примером и для других регионов», — рассказал руководитель центра «Мой бизнес» в Ульяновской области Руслан Гайнетдинов.

«Союз» взял ориентир на столичные регионы и презентацию коллекций среднего и премиального сегментов. В ближайшем будущем планируется открытие шоурума в Москве.