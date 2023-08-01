Бренд Finn Flare показал новую коллекцию сезона Pre-Fall 2023. Она выдержана в эстетике минимализма – это аккуратная одежда для ценителей повседневной классики. Ассиметричные и четкие силуэты, плавные линии, монохромность, коллекцию с собственным характером и харизмой.

Костюмная линейка, которую бренд впервые представил в прошлом сезоне, пополняется новыми силуэтами. Например, в ней можно найти однобортный жакет с запахом, создающим естественную драпировку. Приятная к телу ткань с добавлением вискозы не требует особого ухода и не мнется, при этом хорошо держит форму, приятна на ощупь и дарит комфорт при носке. Как и в прошлом сезоне, костюмные брюки дополнены простроченными стрелками, чтобы образ всегда выглядел собранным. Укороченный двубортный жакет, дизайнеры Finn Flare миксуют с юбкой, а костюмные брюки с рубашкой, создавая небольшой капсульный гардероб в стиле колор блок. Платья тоже украшены драпировкой или сборкой, придающими фасону геометрическую форму.

Коллекция также богата большим количеством мужских и женских рубашек и блуз, которые несколько сезонов находятся в вишлисте главных модных покупок и не собираются его покидать. Модели из хлопка, вискозы, разнообразные технические ткани с добавлением эластана, женские рубашки с различными типами рукавов, самые популярные мужские рубашки в клетку, а также с разнообразными абстрактными принтами. Коллекция трикотажа содержит натуральные шерсть, альпаку и кашемир. В новом сезоне Finn Flare представляет также свежие фасоны изделий из плотного денима, произведенного по waterless-схеме, которая позволяет тратить меньше воды в процессе производства материала.