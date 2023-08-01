Американская марка спортивной casual-одежды Sporty & Rich представила капсульную коллекцию специально для магазина Peak Store. До этого бренд уже делал коллекции для таких проектов, как Selfridges, Ssense, Moda Operandi, END., The Webster и Hyundai.

Для московского концепт-стора Sporty & Rich сделал лаконичную летнюю линию, отражающую основные направления бренда и его знаменитые «мото», которые нанесены на изделия — Wellness, Health Club, Tennis, Country Club. Также в основной коллекции марки есть аксессуары для животных, которые делаются из натуральной кожи.

Лукбук к капсуле команда Peak снимала в Москве, где попыталась передать расслабленную летнюю атмосферу города. В объективе Саши Mademuaselle оказалась модель Полина Оганичева в компании собак, которые примерили ошейники с поводками Sporty & Rich. Эти изделия производятся из натуральной кожи на тех же фабриках, где делают свои аксессуары Hermès.

Эксклюзивная капсула уже доступна на сайте и в офлайн-магазине Peak.