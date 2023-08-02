Бренд базового нижнего белья и одежды belle you представил новую капсульную коллекцию из ткани пуантель — особой разновидности вязаного полотна с узорными отверстиями, которые создают приятный эффект воздушности и легкости. В капсулу вошли базовые предметы гардероба: кардиган, футболка, топ, брюки и шорты, — которые благодаря сложной ажурной перфорации создают настроение 18 века.

Капсула, представленная в двух цветах — серо-голубом и тофу — также получила название Pointelle. Само слово происходит от французского слова point, что в переводе означает «точка». Изначально пуантель создавали на ручных вязальных машинах, где каждая петля обрабатывалась отдельно. Чтобы сделать сложные узоры требовалось высокое мастерство и много часов работы.

В 19 веке ткань, отличающаяся особой мягкостью, стала популярной в Европе и Америке, особенно во время моды на викторианский стиль. Она использовалась для создания нижнего белья, декоративных элементов и даже детской одежды.

Коллекция Pointelle уже поступила в продажу онлайн и в розничные точки марки.