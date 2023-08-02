Группа студентов Британской высшей школы дизайна разработала и сняла эстетичную летнюю фотоисторию для российского бренда ТВОЕ.

Будущая выпускница БВШД под руководством бренда создала концепцию съёмки, собрала команду и реализовала проект. Продюсирование стало главным этапом дипломной работы студентки факультета моды программы «Продюсирование fashion-съёмок» под кураторством Нины Лобыкиной.

В концепции съёмки – круизная эстетика, летние морские приключения, романтические вечера в отпуске, женственность и элегантность. Новую летнюю коллекцию ТВОЕ отличают лёгкие ткани и минималистичные фасоны. Для создания образов студенты использовали воздушные брючные полукомбинезоны, топы, футболки с актуальными принтами горох и клетка, юбки макси, облегающие велосипедки и изящные мини-платья. В основе изделий используются хлопок и вискоза, поэтому вещи хорошо пропускают воздух и позволяют коже дышать в летние будни. Цветовая палитра включает базовые чёрный и белый цвета и акцентный красный.

«Участие в проекте Британской школы оказалось ярким событием и для студентов, и для нас. Будущие продюсеры пополнили портфолио новым сотрудничеством и, думаю, главное – услышали нашу обратную связь как от заказчика и смогли передать настроение коллекции. Мы уверены, что именно такой опыт коллабораций позволяет создавать что-то новое – когда разные поколения встречаются, генерируют вместе идеи и воплощают задуманное», – рассказала директор по маркетингу ТВОЕ Татьяна Коршунова.

Сотрудничество студентов БВШД с приглашёнными брендами проводится на постоянной основе. Учащиеся в течение полугода осваивают программу, затем участвуют в разработке идеи и организации съёмки для бренда и представляют результат в качестве квалификационной работы. Участие в проекте позволяет погрузиться в fashion-сферу, воплотить креативные идеи, научиться работать в команде и понять, насколько важны все этапы от предпродакшна.

«Основные ценности факультета Fashion в Британской высшей школе дизайна – индустриальный подход и портфолио-ориентированное образование. Коллаборации с брендами позволяют интегрировать студентов в индустрию ещё в процессе обучения, показать на практике, как работать в команде, выполнять задачи от бренда, контролировать и брать ответственность за результат. А для брендов это возможность получить свежий взгляд на привычное видение от начинающих специалистов с горящими глазами. Мы рады, что нам удаётся сотрудничать с такими крупными российскими брендами, как ТВОЕ, и у студентов программы «Продюсирование fashion-съёмок» получается раскрыть стилистику бренда по-новому и зарекомендовать себя как будущих профессионалов», – отметила руководитель факультета Fashion в БВШД Виктория Ромашова.