Организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала в суд на ООО «Найк» и ООО «Найк Ритэйл» в связи с неисполнением этими компаниями гарантийных обязательств перед клиентами после ухода бренда Nike с российского рынка, пишут «Известия».

Инициаторы иска считают, что организации, уполномоченные корпорацией Nike Inc. импортировать и продавать товары на территории РФ, должны продолжать нести определенные юридические обязанности, предусмотренные законодательством страны. В частности, речь идет о замене недоброкачественного товара новым, безвозмездном устранении недостатков товара или возврате уплаченной за товар денежной суммы.

Эти обязательства распространяются на импортера (ООО «Найк») и продавца (ООО «Найк Ритэйл») и действуют в течение гарантийного срока товара. Если таковой не установлен или составляет менее двух лет, то началом периода действия обязательств считается день передачи товара потребителю, а длительность исполнения обязательств составляет два года для продавца и десять лет или весь срок службы товара — для импортера.

Таким образом, прекращение импорта и ликвидация юрлиц не должны препятствовать исполнению ими своих обязанностей перед потребителями. В связи с этим ОПИ просит понудить вышеуказанные организации возобновить деятельность, приостановленную 23 июня 2022 года, и не прекращать ее до истечения сроков гарантийных обязательств.

При этом истец ссылается на поступающие ему в большом количестве жалобы от покупателей на некачественную продукцию Nike. По данным экспертов, изучавших спорные ситуации с послепродажным обслуживанием товаров ушедших брендов, такие случаи сейчас решаются силами ритейлеров.

В судебном процессе, первое заседание которого пройдет 18 августа 2022 года, в качестве экспертного органа будет участвовать Роспотребнадзор. Однако даже в случае признания судом правомочности требований заявителя, перспективы последующего выполнения постановления расцениваются юристами как маловероятные.