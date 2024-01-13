В сегменте легкой промышленности в России наблюдается рост спроса на товары отечественных брендов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

«Если говорить о сегменте легпрома в целом, то покупатели отмечают, что на один ушедший иностранный бренд им удалось для себя открыть до десяти новых российских», — отметили в ведомстве.

Устойчивый рост спроса на российские бренды подтверждают и представители маркетплейсов, добавили в Минпромторге.

Ранее вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости также рассказал, что в стране наблюдается устойчивая тенденция к росту потребления отечественной парфюмерно-косметической продукции. Так, по данным Роскачества, 47 процентов россиян в 2023 году либо полностью перешли на отечественные бренды, либо просто стали чаще их покупать.

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