Согласно исследованию CDEK.Shopping, в 2023 году россияне стали в 3,5 раза чаще заказывать товары из-за рубежа, чем в прошлом году. Во многих случаях они ищут лимитированные коллекции, товары, не представленные в Российской Федерации, и низкие цены, сообщает gazeta.ru.

Среди всех категорий россияне чаще всего заказывали одежду и обувь - более 50,5%, товары для здоровья - 20,79%, электроприборы - 12,75% и парфюмерию - 7,6%.

Особой популярностью пользовалась одежда от брендов, ушедших с местного рынка. Среди мужчин популярностью пользовались Uniqlo, Nike и Assos. Женщины больше интересовались одеждой, выбирая Massimo Dutti, Uniqlo и Zara.

Что касается аксессуаров, то наибольшей популярностью пользовались сумки. У женщин наибольшей популярностью пользовались Michael Kors, Coach Outlet и Uniqlo, а у мужчин - H&M, Nike и Tommy Hilfiger.

Кроссовки — еще одна лидирующая категория — в подавляющем большинстве заказывали мужчины; самыми популярными брендами в 2023 году стали Nike, New Balance, Adidas, Puma, Asics и Vans.

Россияне стали чаще заказывать парфюмерию из-за рубежа. Женщины в основном предпочитают Chanel, Lacoste и Lancome. В пятерку основных парфюмов входят Lancome Pour Femme, Lacoste Eau De L.12.12 Pour Elle Sparkling, Zadig & Voltaire This Is Her, Chanel Chance Eau Fraiche и Calvin Klein. Все.

Что касается парфюмерных хитов, то мужчины заказывают туалетную воду Chanel Allure Homme Sport, Hugo Bossled, Tom Ford Lost Cherry, Lacoste L.12.12 Blanc и Dunhill Icon.

