Марка A.W.A.K.E. Mode, основанная бывшим директором моды российского Harper’s Bazaar Натальей Алавердян, представила новую курортную коллекцию.

Ее основой стали фирменные платья, сплетенные из прямоугольных и квадратных кусочков ткани, а также асимметричные костюмы и «перевернутые» джинсы. К слову, дениму в линейке отведено важное место: из переработанной ткани дизайнер создала длинные деконструированные юбки, которые сочетались с топами, украшенными разноцветной бахромой.

Платья словно нарезаны ножницами, а вставки из плексигласа имитируют разрезы.

Что касается аксессуаров, то в новом сезоне Алавердян предлагает носить дутые сумки из ткани, а также кожаные модели с двойными ручками. Обувь также достойна пристального внимания: плетеные босоножки повторяют крой одежды, а ботинки и ботфорты обзавелись платформой необычной формы.