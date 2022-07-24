Японский бренд одежды и обуви Comme des Garçons прекратит работу на российском рынке на неопределенный срок. Информация об уходе еще одной люксовой марки появилась в Instagram-аккаунте официального бутика компании (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Руководство магазина, расположенного в Санкт-Петербурге, объявило о начале распродажи всей продукции ретейлера. Отмечается, что с 18 июля товары Comme des Garçons можно приобрести онлайн и непосредственно в торговой точке с 30-процентной скидкой.

При этом причины, по которым бренд принял решение прекратить поставки в Россию, не раскрываются.

Comme des Garçons – это популярный во всем мире японский бренд с многолетней историей и оригинальной концепцией, которая по сей день шокирует даже самых искушенных зрителей на показах моды. И хотя его основательницу, дизайнера Рей Кавакубо, по праву именуют чемпионкой инакомыслия, чистый доход компании за год достигает 180 млн $.