ívolga представила свою весенне-летнюю коллекцию. Коллекция вдохновлена Марокко, местом, которое очень любил Ив Сен-Лоран. Мастерство ремесленников вдохновляет и приглашает вас в лабиринт улиц, где в воздухе витает аромат шафрана, а африканская дикая природа совсем рядом.

В основе коллекции лежит цветовая палитра, подчеркнутая тканями разных фактур. В центре внимания - синий цвет Majorelle Blue, напоминающий о Марокко. Вокруг него - палитра, напоминающая оттенки сафари: зеленый, терракотовый и песочный, шоколадный и кофейный, хаки и хищные принты. Дополнительные контрастные оттенки - алый и рассветно-розовый.

Съемки кампании проходили в Марракеше. Дом и улицы Ив Сен-Лорана, а также сады художника Жака Мажореля стали органичной платформой для образов ívolga. В коллекцию вошли рубашки, юбки, платья и комплекты.

Фотографии предоставлены компанией.