Главные недели моды закончились, дизайнеры представили последние коллекции, а вещи, представленные моделями на подиумах, совсем скоро станут частью истории модных Домов. Разбираемся, что такое подиумные лоты и ищем их на ресейл-платформе.

Подиумные вещи – сами по себе редкость, объект повышенного интереса и охоты как среди модников, так и среди коллекционеров. В шоу-руме российской ресейл-платформы такие вещи представлены отдельно, у каждой модели есть отдельная карточка, или своего рода digital-паспорт, в котором содержится информация о показе, на котором она была замечена и QR-код, который ведет на подборку всех подиумных лотов, представленных в настоящее время на сайте.

Исторический контекст

Самые ценные и редкие подиумные лоты – это те, которые стали историей. Чем вещь старше, тем она дороже, особенно, если создавал модель дизайнер, уже закончивший сотрудничество с модным Домом. Например, после ухода Фиби Файло из Celine, цены и спрос на коллекции бренда ее периода резко взлетели вверх. Настоящая удача – вещи, которые на подиуме в свое время демонстрировали известные модели. И такие находки случаются – украшение, в котором была Наоми Кэмбелл на показе Chanel 1993 года, было продано сразу же после публикации в соцсетях Second Friend Store, не успев добраться даже до интернет-каталога. Винтажные модели большая редкость, но на Second Friend Store можно найти джинсы Christian Dior, участвовавшие в показе Fall 2006. Учитывая их возраст, а также авторство Джона Гальяно, надолго в каталоге они не задержатся.

Выгодные инвестиции

Подиумные вещи из относительно недавних коллекций встречаются гораздо чаще «исторических». Тем выгоднее их покупка – ведь на ресейл-платформе стоят они в 4-5 раз дешевле, чем в бутике бренда, если допустить вероятность, что там еще можно их найти. Со временем цена моделей начинает расти – они закономерно переходят в категорию винтажных, становясь историей бренда и моды. Совершенно точно, через несколько лет в число коллекционных и редких войдут два роскошных пальто Miu Miu из коллекции Fall 2016 года. Кроме того, что уже сегодня они выглядят как музейные экспонаты, в одном из пальто была замечена Белла Хадид, а это явно увеличит его стоимость в будущем. Среди ценных экспонатов на Second Friend Store также выделяются корсетное платье-юбка Chanel из коллекции Spring 2013, жакет Prada из коллекции Prada Fall 2013, топ Prada из коллекции Fall 2018 и шелковая юбка Prada из коллекции Spring 2022 – каждая из этих вещей способна не только стать гордостью любого гардероба, но и полностью оправдать вложенные в ее покупку средства. А кроме того, поиск редкой подиумной вещи и ее покупка – это настоящее удовольствие!