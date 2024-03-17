Компания belle you выпустила новую линию одежды для мам, в создании которой принимали участие маленькие художники. В линейку вошли удобный комплект белья для грудного вскармливания, базовое белье для повседневной носки во время беременности и леггинсы со специальными вставками, обеспечивающими анатомическую поддержку живота. Все изделия позволяют женщинам быстро подготовиться и сэкономить время, что так важно в нелегкий период материнства.

Для запуска коллекции бренд организовал конкурс среди маленьких художников, в результате которого были определены 34 победителя, принявшие участие в создании капсулы и отразившие свои работы в изделиях belle you. На каждой модели изображены три или четыре художника разного возраста, от 3 до 10 лет, рядом друг с другом.

Лимитированная серия включает в себя толстовку увеличенного размера, футболку и шейный платок (два размера). В капсулу также входит вместительный рюкзак, разработанный в сотрудничестве с брендом аксессуаров Moveli. В него можно положить все необходимое для послеродовой прогулки или короткой поездки, а также взять с собой в школу.

Фото предоставлены компанией.