Бренд BLCV представил коллекцию весна-лето 2024. Основные мотивы - антиутопия, ретрофутуризм и киберпанк в духе «Безумного Макса». Силуэты представляют собой микс из power dressing 80-х (удлиненные плечи, подчеркнутая талия) и минимализма 90-х (рубашки оверсайз, широкие джинсы, низкая посадка).

Практичные элементы, такие как акцентные молнии на джинсовых куртках и большие накладные карманы на джинсах карго, отражают эстетику киберпанка. Бледные, вымытые оттенки денима также являются кивком в сторону цветов пустынь, в которых снимались многие известные антиутопии и научно-фантастические фильмы.

Главные модели женской коллекции - джинсовые куртки с удлиненными линиями плеч и джинсы-карго с тремя рядами увеличенных накладных карманов. Мужская коллекция тяготеет к минимализму и гранжу 90-х. Поэтому простые широкие джинсы и футболки с принтами, напоминающими логотипы рок-групп, уже стали иконами.

Фото предоставлены компанией.