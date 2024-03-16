Компания Sanchy представила первую часть своей весенне-летней коллекции. Чистые линии, функциональные материалы и элементы рабочей одежды дают современную интерпретацию практичного стиля.

Основные материалы коллекции - хлопок, шелк и смесовые ткани. Тяжелые формы и полупрозрачная органза, спортивная одежда и шелковые платья, высокотехнологичные материалы в сочетании с мягкими материалами и нежными принтами.

Главный фокус первого дропа сделан на верхней одежде — оверсайз-пальто Cliff, функциональных тренчах Colombo, плащах Tent с фактурным воротником и рабочих куртках Uniform. В ассортименте также футболки, толстовки, клетчатые рубашки из реактивного хлопка, юбки из органзы и атласа, трикотаж и деним. В платьях из тонкого шелка читаются советские коды, тонко вшитые в ДНК бренда.

Фото предоставлены компанией.