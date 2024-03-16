Бренд Charmstore выпустил коллекцию Spring Revival, переосмыслив тему пробуждения природы. Особое место в капсуле занимает синий цвет - символ чистого неба и метафора новой жизни и свободы.

Бренд предлагает начать весеннее обновление с нежных платьев макси-длины, легких рубашек, красноречивых зауженных лонгсливов и костюмных ансамблей. Первая часть коллекции уже доступна на сайте и в собственных магазинах бренда.

Charmstore - бренд женской одежды с собственным производством в России, который был основан в 2018 году. В коллекциях вы можете найти стильную базовую одежду, собрав актуальные тренды, которые выполнены из высококачественных материалов.

Основатель бренда - Фиоза, мимолетным тенденциям предпочитает создание лаконичного, долговечного и собственного стиля, и искренне желает помочь каждой девушке проявить себя.

Превыше всего на производстве Charmstore ценятся: любовь к своему делу и качество. Бренд искренне старается над разработкой изделий и главное правило его команды: сделать изделие таким, каким бы сами его носили.

Фото предоставлены компанией.