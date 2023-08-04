Совместно с художницей Алиной Виноградовой ювелирный бренд Moonka представил коллаборацию, посвященную теам трансформаций и поисков визуальных образов для передачи своего мироощущуения сегодня: через дизайн украшений, сюжеты картин, женское тело.

Марка переосмыслила одну из своих главных линий — Aizel. От миниатюрных, тонких и классических украшений команда Moonka сделала шаг к ярким цветам, гротеску, крупным камням и объемному металлу. Так из Aizel сегодня появилась коллекция Ai.

В свою очередь, художница Алина Виноградова участвовала в съемке новой коллекции и, вдохновившись ей, написала картину для Moonka и отобрала несколько работ для персональной выставки. Этот проект — результат сотворчества бренда и художницы, исследование на тему поиска и обретения новых смыслов.

«Для меня живопись является связью со зрителем на метафизическом уровне: как автор я трансформирую свои разум, чувства и мировосприятие в художественный образ — через материал, через пластический язык, через ассоциативность восприятия и эффект синестезии. Зритель вступает со мной в диалог и впускает в себя мою энергию; происходит мистический безмолвный контакт», — говорит о своем творчестве Алина Виноградова.