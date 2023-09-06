«Гримёр» Нового Театра — актуальное видение рассказа Николая Лескова, гармоничная комбинация инновационных технических приемов, классической литературы и интерьеров особняка XVIII века.

15 сентября на Мясницкой в старинной усадьбе Салтыковых-Чертковых пройдет премьерный показ второго сезона спектакля-шоу «Гримёр». Первым сезоном он громко заявил о себе столичной публике и привлек 28 000 зрителей.

«Гримёр» — интерактивное погружение в прошлое на необычной сценической площадке: в залах и коридорах усадьбы Салтыковых-Чертковых зрители вовлечены в полную драматизма и приключений жизнь ее обитателей. Разворачивается история зарождения русского профессионального театра, который приходит на смену домашнему дворянскому театру. Сюжет интригующий — история любви крепостной актрисы, за обладание которой борются зарвавшийся аристократ и благородный художник. Спектакль насыщен танцами, живой музыкой и захватывающими трюками — такими были постановки крепостного театра более двухсот лет назад.

Уникальная усадьба Салтыковых-Чертковых — московская архитектурная эклектика с идеально сохраненными интерьерами нескольких стилей: рококо, классицизм, неоготика, модерн. После стартового сезона «Гримёр» обрел новые нюансы и определился жанр: спектакль в усадьбе, которая выступает как персонаж действа, предопределяя сценографию и режиссерские решения.

Зрители, пришедшие на спектакль, разделяются на 4 группы и разными маршрутами проходят через залы усадьбы, где перед ними постепенно раскручивается захватывающая история героев спектакля.

Тандем Нового Театра и Корпорации «Синергия» напитал спектакль своеобразной энергетикой, показав гармонию взаимосвязи социально-ориентированного бизнеса и театрального мира. Такое содружество внесло современные акценты в классическую структуру спектакля, добавив в нее новые веяния.

«Спектакль «Гример» кардинально отличается от аналогичных проектов — в нем незыблемые ценности переосмыслены современной трактовкой. Зрители следуют различными маршрутами, раскрывающими судьбы героев, переживших унижения и страдания. Сумев найти в себе духовные силы, актеры крепостного театра преодолевают испытания и поднимаются до высот подвига», — поделился художественный руководитель Нового Театра Эдуард Бояков.

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