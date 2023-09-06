5 сентября в рамках деловой программы текстильной выставки «ИНТЕРТКАНЬ-2023.Осень» состоялось заседание комиссии РСПП по текстильной и легкой промышленности «Цифровая трансформация отрасли: готовы ли мы говорить про Индустрию 5.0». Модератором выступил Антон Алфер, председатель кластера РАЭК FASHION TECH и комитета по цифровым технологиям СОЮЗЛЕГПРОМА, генеральный директор ALFER GROUP.

Обсуждались следующие вопросы:

- готов ли российский легпром сделать шаг в новый технологический уклад;

- о возможности роботизации швейных производств;

- цифровизация ритейла, нейросети и другие инновации;

- цифровая печать и искусственный интеллект на современном предприятии в условиях мегаполиса;

- Индустрия 5.0 как неотъемлемая часть Общества 5.0 и ее отличия от Индустрии 4.0. Готовы ли современные университеты к новым вызовам времени?

В заседании приняли участие спикеры, затронувшие разные аспекты внедрения процессов цифровизации – от цифровых двойников производств до подготовки кадров, от необходимости перехода к формату новых «умных фабрик» до возможностей онлайн-ритейла в эпоху искусственного интеллекта.

На мероприятии выступили Владимир Маслов, директор Департамента цифровых технологий Торгово-промышленной палаты РФ; Гаджи Кадиев, глава представительства компании JUKI (Япония); Борис Агатов, создатель концепции «Магазин 4.0»; Максим Максимов, глава текстильного департамента Konica Minolta Business Solutions Russia; Олег Кащеев, помощник ректора РГУ им. А.Н. Косыгина.

Андрей Разбродин, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, рассказал о трансформации клиента в индустрии 5.0: «Индустрия 5.0 предусматривает массовую кастомизацию бизнеса под клиента. Если раньше было сложно предоставить каждому клиенту персонального менеджера, то сейчас возможно дать каждому клиенту "цифрового робота", который поможет выбрать, записаться, напомнит, направит процессы обслуживания клиента внутри компании. Это становится возможным в том числе и при помощи нейросетей. Бизнес фокусируется на внешнюю среду, на то место, где есть и клиенты, и деньги. И вследствие постепенной интеграции в нашу реальность Индустрии 5.0 происходит трансформация клиента, меняются его потребности и запросы. И из экономики впечатлений мы движемся в направлении начала перехода в экономику трансформаций».

Гаджи Кадиев, глава представительства компании JUKI (Япония), высказал свое мнение о готовности российского легпрома сделать уверенный шаг к Индустрии 5.0: «В Японии мы давно столкнулись с проблемой персонала – с квалификацией, заработной платой, финансированием. В эпоху доцифровизации мы пытались выстроить все процессы с высокой долей автоматизации. С появлением новых стандартов передачи данных все эти наработки реализовались в цифровизации машин и создании цифровой системы управления швейным производством. Мы готовы делиться наработками и представить стратегический проект перехода к Индустрии 5.0 на самом высоком, государственном уровне».