В преддверии Нового года команда российских дизайнеров из объединения Front презентовала коллекцию аксессуаров сезона зима 2023/2024, сообщает компания.

В коллекцию вошли длинные широкие жаккардовые шарфы Front с абстрактными цветами от группы Perinne, варежки Labase на кожаных шнурках, комплекты из шапки и варежек, а также шапочки конькобежцев Front.

Новая зимняя коллекция Front представлена на сайте front.fashion.

Front – проект, объединивший дизайнеров, которые опираются в своей работе на народные и ремесленные традиции. В проекте собраны те, кто обращается с традициями бережно и нежно, но создаёт на их основе современные вещи – одежду, аксессуары, товары для дома.

Фотографии предоставлены компанией.