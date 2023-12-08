Ростовская компания DNK Russia (ДНК Россия), которая производит собственную дизайнерскую одежду, планирует выпустить новую коллекцию в сотрудничестве с Роскосмосом в 2024 году.

Об этом РБК сообщила одна из основательниц донского бренда одежды Анна Ничкова в ходе обсуждения инвестиционного послания губернатора Ростовской области Василия Голубева.

«Все спрашивают, будет ли в 2024 году новая коллекция с Роскосмосом. Конечно же будет. Я не побоюсь этого слова — они мои любимые партнеры. Мы сделаем в 2024 году не одну коллекцию с ними», — заявила Анна Ничкова.

Российский бренд одежды DNK был основан в 2015 году в Аксае сестрами Анной и Ольгой Ничковыми. У компании есть два суббренда: DNK Russia выпускает коллекции для взрослых, а DNK Kids специализируется на дизайнерской одежде для детей и подростков. Продукция продается как через собственные магазины компании (например, в ТРЦ «Горизонт» в Ростове»), так и на маркетплейсах.

Согласно данным системы СПАРК-Интерфакс, генеральным директором «ДНК-Рус» является Анна Алексеева. В 2022 году выручка компании составила 155 млн руб., чистая прибыль — 31,4 млн руб.

Фотографии предоставлены компанией.