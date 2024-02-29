Один из участников конкурса развивающихся российских брендов "Знай наших" имеет шанс получить Гран-при и специальный приз от партнера проекта - компании Сбер. Победитель будет рекламироваться на экранах банкоматов по всей стране, сообщают организаторы.

По итогам заявочной кампании, которая завершилась 31 января 2023 года, участниками конкурса стали 12 000 брендов со всей страны - производители уличной, детской, верхней одежды, обуви и аксессуаров, а также экологичной, этнической и инклюзивной одежды.

Организаторами конкурса «Знай наших» выступили Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, соорганизатором – ВЭБ.РФ. Мероприятие поддержали более 30 компаний, государственных структур, ведущих медиа- и рекламных бизнесов. 20 февраля Президент России Владимир Путин посетил выставку перспективных российских брендов, организованную в рамках форума «Сильные идеи для нового времени».

До конца февраля экспертное жюри выберет финалистов и победителей конкурса «Знай наших» в пяти основных номинациях – «Продукты и питание», «Потребительские товары», «Креативные индустрии», «Информационные технологии», «Высокие технологии».

Лучший бренд одежды, по версии Сбера, получит от главного банка страны Гран-при, а также помощь в разработке коммуникационной стратегии от агентства «Сбермаркетинг» и возможность разместить информацию о бренде-победителе на экранах банкоматов.

«Конкурс нацелен на тотальную популяризацию российских брендов, чтобы они занимали всё больше места на полке, не стеснялись себя продавать, по-хорошему конкурировать и таким образом развиваться самим и двигать вперёд страну. И очень здорово, что наши крупнейшие бренды помогают в этом малым. Партнёрские призы дают возможность участникам получить что-то действительно большое. Тот, кто станет обладателем Гран-при Сбера, получит отличные возможности для продвижения своего бренда», – комментирует директор специальных проектов АСИ, куратор конкурса «Знай наших» Михаил Хомич.

Конкурс растущих российских брендов «Знай наших» запущен в 2022 году в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Проект, реализуемый в соответствии с Указом Президента РФ, стал всероссийской площадкой для продвижения локальных торговых марок в масштабах страны. Организаторы – Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ.

Фотографии предоставлены организаторами.