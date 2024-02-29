Дождались весны. Пока в центральных областях страны еще лежит снег и холодно, самые нетерпеливые отправляются погреться в южные широты. Что взять с собой на море? Собираем чемодан в поездку — красивую одежду из коллекции российского бренда LevelPro для пляжного отдыха, вечерних прогулок и романтических встреч.

Изящное платье-макси «Кармен»

Воздушное платье из натурального хлопка нежного цвета «незабудки» с белым шитьем идеально для роскошного летнего образа. Оно красиво освежает лицо и подчеркивает женственность: объемные рукава-фонарики смотрятся очень эффектно и делают образ хрупким. Симпатичная отделка белым кружевом и бахромой очень украшает платье. Добавляет образу изящества максимальная длина и широкие воланы.

Натуральный хлопок отлично пропускает воздух и в платье комфортно даже в жаркую погоду.

Дополняет образ широкополая льняная шляпа Дария.



Кстати, эффектная шляпа из соломки может также украсить этот образ, сделать его нежным и романтичным. Поля из хлопковой ткани добавят комфорта — роскошная шляпа защитит от солнца, носить ее одно удовольствие .

Изысканная шляпка «Бабочка кружево»

Шляпа из натурального льна с ассиметричными широкими полями защитит плечи и спину от палящих лучей солнца. Лен практичен — в нем легко и комфортно, он отлично носится и не загрязняется. В поездке это очень удобно.

Сзади шляпа украшена бабочкой из тонких кружев с бахромой по краям крылышек, которые декорированы пришитыми вручную бусинами и мерцающими стразами. Милый бантик в центре бабочки добавляет образу изящества.

Суперстильная шляпа «Прованс»

Шляпа с ассиметричными полями макси из высококачественной вискозы эффектно украшена тонкой белой тесьмой, завязанной в бант. На полях атмосферный белый принт на контрасте с основным черным цветом добавит образу элегантности. Отлично защитит плечи и спину от палящих лучей солнца, а вечером будет шикарным украшением.

Платье-рубашка «Диана»

Платье насыщенного голубого цвета из натурального хлопка с изящным принтом из стебельков растений и животных.

Платье универсально, его удобно носить с джинсами, шортами или как отдельный предмет гардероба.

В этом сезоне в тренде длина миди, а глубокие разрезы по бокам стильно смотрятся и добавляют образу легкости.

Просторная рубашка-гавайка

Отлично сочетается с широкими от бедра брюками — это идеальный костюм для лета. Практичная одежда, чтобы взять с собой — рубашку и брюки можно комбинировать с другими предметами гардероба. Это позволит разнообразить наряды на отдыхе при минимуме вещей в чемодане.

Качественный и экологичный материал дышит, отлично защищает от солнца, не перегревая организм.

Халат «Сабина»

Легкий, полупрозрачный халат из тонкого шифона — прекрасно для отдыха на пляже жарким летом. Красивый акварельный принт украшает вышивка шелковыми нитями в тон ткани. Это выглядит очень оригинально и стильно.

Длинный узкий пояс подчеркивает силуэт, а глубокие боковые разрезы позволяют свободно двигаться и создают красивый парящий эффект. Легкий, тонкий шифон приятен к телу и выглядит изящно.

Халат легко комбинировать с другими вещами — джинсами или удлиненными шортами для прогулок по городу, купальниками, топами и короткими шортами для пляжа.



Комплект «Марсель»

Свободная рубашка и широкие распашные брюки из тонкой вискозной ткани в полоску создают «летящий» образ. Приятная легкая ткань красиво задрапирована и свободно струится, а закругления вверху напоминают крылья бабочки.

Костюм практичный — прекрасно подойдет для вечеринок в ресторанах, деловых встреч и работы в офисе. Яркий, стильный, но в тоже время с элементами классики: отложной воротник, классический рукав, пуговицы у рубашки.

Комплект «Сантьяго»

Изысканный наряд из легкого и тонкого, качественного искусственного шелка для комфортного отдыха дома.

Струящийся материал приятно освежает тело теплым вечером. Крой рубашки и брюк свободный — удобно двигаться и летняя приятная прохлада легко проникает под одежду, освежая в жару. Рубашка будет эффектно смотреться с юбкой или узкими брюками для вечерних прогулок по набережной — принт в виде золотых цепочек и колец создает стильный образ.

Чемодан собран вместе со стилистом LevelPro. Остается добавить легкую изящную летнюю обувь, набор необходимой для ухода косметики и вы готовы наслаждаться морским отдыхом.