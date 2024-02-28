Бренд Zarina создал рекламную кампанию весенне-летней коллекции, в ролике звучит песня "Нежность" группы "Мачете". Основной мотив - самое красивое выражение ностальгии.

Лицом коллекции стала Равшана Куркова. История сотрудничества Лавшаны Курковой с брендом началась в 2020 году, когда она впервые была выбрана лицом рекламной кампании Zarina. Как и тогда, она воплощает в себе нежность, женственность, внутреннее спокойствие и благородство, которые бренд отражает в своих коллекциях.

Дизайнеры марки уделяют особое внимание натуральным материалам, функциональному крою, деталям и естественной цветовой палитре. Нежно-розовые костюмы-тройки, платья с цветочными и абстрактными мотивами, базовые и более замысловатые топы, выполненные в технике вязания крючком, - все это говорит о тенденции к легким текстурам и женственности.

Фото предоставлены компанией.