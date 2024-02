Линия Belle You Homme - это лаконичные модели, точный крой, классические цветовые решения, мягкие и натуральные материалы и уникальный комфорт.

В первую капсулу вошли две модели футболок: классическая футболка из джерси высокой плотности и футболка оверсайз из легкого джерси; лонглив с классической посадкой и вырезом; трусы с удобной резинкой на талии и функциональным гульфиком; хлопковые носки средней и классической длины в базовых цветах.

Коллекция Belle You Homme доступна в магазинах и на belleyou.ru. Все изделия представлены в размерах до 2XL.

Belle You – бренд базового нижнего белья и одежды. Изделия бренда отличаются лаконичным дизайном, качественными материалами и удобными фасонами разных размеров и форм. Коллекции Belle You производятся в России, Италии, Сербии и Белоруссии в соответствии с международными стандартами. Бренд стремится к этичному и экологичному производству, используя инновационные технологии окраски ткани для экономии воды и экологичные материалы, а в упаковке товаров Belle You нет пластика – только переработанный картон.

