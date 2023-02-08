Мир розничной торговли трансформируется вместе с меняющимися трендами потребительского поведения. Платежи, как ключевая часть процесса покупки, в своей динамике также должны соответствовать требованиям покупателей. Поэтому ритейлеры ищут решения, соответствующие предпочтениям покупателей, а покупатели стремятся к большей гибкости в том, как они платят.

Так, например, покупка «сейчас с оплатой позже» позволяет потребителю получить доступ к товару или услуге без необходимости вносить полную сумму авансом.

Обычно при оформлении заказа оплачивается часть общей стоимости или вообще ничего не оплачивается. Затем общая сумма делится на период, в течение которого потребитель будет производить эти платежи, пока они не будут завершены. Также возможно потребовать от потребителей оплатить полную сумму в определённое время в будущем.

Способ оплаты после получения товара, хотя и не такой новый, заполняет пустоту в платежном пространстве. Поскольку благодаря взрывному росту eCommerce продолжается рост быстрого доступа к продуктам и услугам, потребители могут делать заказы сейчас и оплачивать позже практически без риска.

Инновационный сервис, работающий по принципу «Покупайте сейчас - платите потом», был запущен российским брендом Orby. Оплачивая заказ «Долями», Вы делите его стоимость на четыре равные части и получаете заказ после первого платежа, а остальные три производятся через каждые две недели.

При этом новая функция не имеет ничего общего с кредитом или рассрочкой: «Долями» не производит оценку платежеспособности покупателя, не проверяет его кредитную историю, не заключает кредитный договор и не берёт проценты. Для оформления оплаты заказа долями не потребуются дополнительные документы, покупателю нужно будет указать только ФИО, номер телефона и данные банковской карты. Сервис абсолютно бесплатный для всех.

Что касается возможной просрочки одного из платежей, то если сервис не сможет снять с карты платёж в течение 2 дней с момента плановой оплаты, то дополнительно придётся заплатить штраф в размере 5% от суммы платежа. На следующий день «Долями» снова попытается снять платёж, но если не получится, то начислит ещё один штраф.

Основатель и CEO инновационной компании ELSE Corp и эксперт кластера FashionTech для РАЭК/ Легпром Андрей Голуб прокомментировал внедрение услуги оплаты товаров долями на российском рынке следующим образом:

Я вижу, что эта тема сейчас набирает обороты в России. Я считаю, что такие сервисы, как "Покупай сейчас, плати позже" действительно меняют облик розничной торговли России. И поздравляю Orby с успешной реализацией такой актуальной инициативы!

На Западе многие ритейлеры в разных областях запустили и используют подобный сервис уже несколько лет, а тем более он становится актуальным во время кризиса и потери платежеспособности основных слоев населения (семьи со средне-низким доходом).