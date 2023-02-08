Петербургский бренд одежды Urbantiger объединился с Фондом Защиты Китов: 10% от продажи unisex футболок Ocean capsule идет на благотворительность.

Вместе с Фондом Защиты Китов экологичный fashion бренд Urbantiger стремится сохранить исчезающие виды и позаботиться о жителях океана.

Для этого марка выпустила линейку unisex футболок с океаническими принтами, часть выручки от продажи которых будет направлена в Фонд для поддержки деятельности организации. А в конечном итоге, помощи добродушным водным гигантам, а также другим обитателям морской фауны.

Тема новой коллекции бренда весна-лето 2023 — Ocean Soul. Дизайнеры Urbantiger вдохновлялись бескрайними просторами океана, глубиной его неизученной души, свежим бризом свободы и плавными мелодичными волнами. Цвета, принты, сочетания — все напоминает о величественном океане и его жителях.

Марка давно известна своим бережным отношением к природе и осознанным подходом к моде. Специальные проекты и коллаборации Urbantiger перекликаются с общим экологичным вектором развития бренда. Совместная кампания с Фондом Защиты Китов не стала исключением.

Цель работы Фонда — добиться полного запрета коммерческого промысла и массового убийства «осознанных» млекопитающих. Например, в 2021-ом Норвегией было истреблено 575 кита, а лишь в одном японском городе Тайдзи за год уничтожили 547 дельфинов.

В учреждении и продвижении Фонда принимают участие ведущие медиа и независимые экологические организации, поддерживают инициативу представители киноиндустрии, сферы искусства, бизнеса, общественные деятели и многие другие.

Основная цель Фонда — полный запрет на китобойный промысел в странах, где им до сих пор промышляют. Для этого организовываются мероприятия по привлечению к проблеме внимания мировой общественности.

Организаторы хотят добиться разработки технологий и методов, защищающих китообразных от запутывания в рыболовных снастях, от гибели в результате акустических ударов или столкновений с судами, от загрязнения моря пластиком и т.д. путем просвещения и призыва к гуманности.