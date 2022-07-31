В рамках развития ассортимента в категории «Одежда, обувь и аксессуары» российский маркетплейс Ozon начал продажи одежды под собственной торговой маркой Hola. Коллекция базовой одежды для взрослых и детей сейчас насчитывает порядка 30 товарных наименований. Уже к началу осени ассортимент вырастет в 10 раз.

Сейчас в бренде Hola в большей степени представлена женская и детская одежда. На старте коллекция состоит из базовых вещей, составляющих основу любого гардероба — это футболки, лонгсливы и свитшоты. Детская коллекция состоит из пижам, футболок, легинсов, спортивной одежды, а также одежды для школы. Сейчас под брендом Hola продаются порядка 30 товарных наименований, но уже к осени их число превысит 300 — ассортимент пополнится головными уборами для детей, платьями для девочек, одеждой для мужчин (толстовки, худи, брюки трикотажные, джинсы), чулочно-носочными изделиями для взрослых и детей, а также верхней одеждой.

Производителей для бренда отбирали, учитывая их опыт пошива самой разной одежды, качество производимой продукции, сроки выполнения заказов и сроки доставки. На данный момент одежду для бренда Hola отшивают 10 производителей — часть из них находятся в России, часть за рубежом (Узбекистан, Китай, Туркменистан).

Категория «Одежда, обувь и аксессуары» в текущем году — одна из ключевых для Ozon. Спрос на покупку одежды онлайн растет — на это влияет как сокращение предложения на рынке одежды и обуви (согласно данным аналитиков, на конец марта с российского рынка ушло более 95 зарубежных ритейлеров, 47% из которых — из fashion-сегмента), так и укоренившаяся привычка многих россиян покупать одежду на онлайн-площадках. На Ozon покупают одежду уже более 11 млн пользователей, а оборот от продажи категории в первом квартале вырос почти втрое в годовом сравнении. Категория стала одной из самых просматриваемых на площадке. Запуск собственного бренда одежды увеличит предложение в востребованной категории на площадке.