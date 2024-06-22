При поддержке Фонда Росконгресс в ПМЭФ-2024 примут участие представителей международного сообщества лидеров общественного мнения и предпринимателей Friends for Leadership.

В рамках деловой программы запланирован целый ряд стратегических и экспертных сессий, демонстрационных площадок и высокоуровневых встреч. Ключевыми темами станут вопросы гармоничного развития и роли молодежи России и всех стран мира в построении многополярного мира в современных реалиях и роли инновационных решений и культурных ценностей в этом процессе, а также устойчивого и равноправного цифрового сотрудничества, укрепления технологического суверенитета, повышения важности развития народной дипломатии, определения профессиональных компетенций будущего, реализации научных и студенческих обменов, культурно-гуманитарных инициатив и содействия реализации повестки дня в области устойчивого развития, принятой ООН до 2030 год.

«Форум гостеприимно открывает свои двери уже шестой год подряд для представителей международного сообщества лидеров общественного мнения и предпринимателей Friends for Leadership. В течение года в мероприятиях Фонда Росконгресс принимают участие молодые представители более 130 стран мира. В этом году мы традиционно и еще более активно взаимодействуем с президентской программой «Новое поколение», реализуемой Россотрудничеством при поддержке наших уважаемых партнёров, включая Фонд «Центр международного продвижения», который развивает данную инициативу в специальном консультативном статусе ЭКОСОС ООН. Рассчитываем, что представители сообщества FFL станут активными участниками дискуссий, получат возможность представить свои проекты руководителям российских регионов, крупнейших компаний из разных секторов экономики, а также получат незабываемый опыт участия в крупнейшем международном многостороннем мероприятии, проводимом с личным участием Президента Российской Федерации В.В. Путина», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Friends for Leadership - постоянно действующий международный пул иностранной молодежи, вовлеченной в продвижение многосторонних экономических и гуманитарных проектов. Сообщество получило развитие в 2018 году совместными усилиями Фонда содействия международному продвижению национальных инициатив «Центр международного продвижения» и Фонда Росконгресс на площадке ПМЭФ. Сейчас оно объединяет проектные команды более 131 страны, работающих над масштабированием своих решений в 23 проектных группах, включая 17 Целей ООН в области устойчивого развития до 2030 года.