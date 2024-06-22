В день рождения А.С. Пушкина, 6 июня, корпорация «Синергия» и Фонд «Росконгресс» пригласили журналистов СМИ, аккредитованных на ПМЭФ-2024, посетить стенд с уникальными рисунками и автографом А.С. Пушкина.

Артефакт представляет собой вновь найденный фрагмент рукописного листа со стихотворными строками из пьесы «Скупой рыцарь» Александра Пушкина и четырьмя рисованными профилями, выполненными его рукой, в том числе ранее не известным автопортретом писателя.

Экспонат впервые показали публике на Петербургском международном экономическом форуме в честь 225-летия поэта. Уникальную находку удалось обнародовать благодаря содействию официального партнера культурной программы ПМЭФ корпорации «Синергия».

Документ обнаружили сотрудники Музея Просвещения «Книжная Галерея Вольфсона». При содействии департамента культурных проектов корпорации «Синергия» экспонат прошел графологическую, технико-технологическую и культурно-историческую экспертизы и был включен в официальный реестр Министерства культуры. Работы велись при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства юстиции РФ и СберБанка.



Согласно экспертному заключению Российской государственной библиотеки (РГБ), стихотворный текст и портреты выполнены одними чернилами в одно время одной и той же рукой. Фрагмент рукописи дублирован с оборотной стороны мраморной бумагой того же времени (вторая четверть XIX в.). Почерк рукописи, чернила, способ нанесения текста, стилистика и графические особенности рисунков-портретов соответствуют датировке 20–30 гг. XIX в. По словам заведующего СИФ ЦИПР РГБ Юрия Белянкина, документ представляет исключительную ценность в контексте культурного и исторического наследия страны.

30 июня корпорация «Синергия» представит экспонат московской публике на Пушкинском балу. Он пройдет в московском Гостином дворе и станет исторической реконструкцией Большого бала 1899 года, посвященного 100-летию со дня рождения поэта.

На балу оживут персонажи самых известных произведений А.С. Пушкина: на сцене состоится дефиле и церемония награждения победителей Международного конкурса дизайнеров и художников на лучший костюм героев писателя.