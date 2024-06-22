«Противостояние» - один из самых известных остросюжетных советских детективов. В основу сюжета повести Юлиана Семенова, написанной им в 1979 году, положены реальные события. По книге в 80-х был снят культовый одноименный телесериал с Олегом Басилашвили и Андреем Болтневым в главных ролях, сравнимый по популярности, возможно, лишь с «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».

Режиссером нового «Противостояния» стал Тимур Алпатов («Диверсант. Идеальный штурм», «Художник», «Золотая орда»), в главных ролях заняты Владимир Вдовиченков, Карина Андоленко и Алексей Гуськов. Съемки сериала «Противостояние» проходили в Москве, Санкт-Петербурге и на Черноморском побережье.

Зрители Первого увидят «Противостояние» в новом телесезоне, а его премьера пройдет в рамках основного конкурса VI фестиваля сериалов «Пилот» (20-23 июня, Иваново). Показ сериала в рамках фестиваля состоится 22 июня, картину представит режиссер Тимур Алпатов.

Полковник Костенко (Владимир Вдовиченков) и его новый помощник, молодой лейтенант Тадава командируются в Магадан для расследования необычного убийства. Почерк преступника выводит их на аналогичный случай, имевший место в конце Великой Отечественной войны. Чтобы вычислить опасного рецидивиста следователям не остаётся ничего другого, кроме как попытаться нащупать связь событий и отыскать следы его преступлений одновременно в прошлом и настоящем…

Тимур Алпатов, режиссер:

«Наше «Противостояние» – это классический детектив, напряженный триллер. Для меня он в первую очередь о борьбе добра со злом.

Алексей Гуськов, актер, исполнитель роли Кротова:

«Юлиан Семенов – большой писатель. В советской литературе он занимает особенное место, разрабатывал и совершенствовал жанры полицейского и политического детективов. Поэтому совсем не удивляюсь популярности фильмов и сериалов по его книгам. Кроме того помимо сюжетных коллизий ему были всегда важны характеры героев, так что играть в фильмах по его сценариям – актерское удовольствие. Мне было очень интересно принять участие в «Противостоянии», даже несмотря на существование классического фильма. Идут годы, сменяются поколения и одной-единственной экранизации становится мало, книга превращается в медленно уходящий в забвение памятник. С годами меняется язык кино. Скажем, сейчас куда более быстрое восприятие информации. И потом, когда я читал сценарий, то увидел множество сцен из романа Семенова, которые не вошли в старую кинокартину. Поэтому мы делаем новое, свое кино на основе известного и увлекательного детектива».

Владимир Вдовиченков, актер, исполнитель роли полковника Костенко:

«Противостояние» - это своего рода классика, и с годами книга не потеряла актуальность. Тема абсолютного зла и борьбы с ним стала, может быть, даже актуальнее. Раньше, когда вышла первая экранизация романа, мне казалось, что просто время такое, оно пройдет, люди станут чище, добрее, уйдёт ненависть, уйдет злость, уйдет желание причинять друг другу боль. Но нет. Мне кажется, новому поколению зрителей «Противостояние» даже необходимо, но именно в современной версии. Я сам очень люблю фильм с Басилашвили и Болтневым, но он относится к эпохе, с которой минуло уже почти 40 лет. Изменилось восприятие кино, сам киноязык, поэтому интересную историю, пусть и из прошлого, хочется показать с сегодняшней динамикой.

Тимур Алпатов, режиссер:

«Для нового «Противостояния» мы вместе с оператором Юрием Кокошкиным выбрали широкое изображение. Снимаем в формате 2,39:1, который нас приближает к кино. Проще говоря, делаем «Противостояние» не как сериал, которой просто пойдет в вечернее время, а как кинофильм. Владимир Вдовиченков и Алексей Гуськов максимально вовлечены в создание своих образов, вместе обсуждаем их мельчайшие проявления, вплоть до мимики. Из отрицательного персонажа Гускова лепим героя-хамелеона, человека, который подстраивается под любые обстоятельства, умеет раствориться в толпе. А положительный Вдовиченков – это интеллигент, способный в одну секунду обернуться жестким, резким следователем».