Команда бренда представила разнообразные фактуры и наиболее комфортные решения для пляжного отдыха в линиях Andora, Bahamas, Frankie и Riviera Sunrise.

Andora - классические модели из бра в виде топа, бикини с треугольным лифом или варианты с стиле «Спасателей Малибу». Однотонные купальники в кипельно-белом и ярко-алом цветах дополнены тонкой золотой нитью.

Bahamas - новейший купальник в стиле бохо из мягкой микрофибры: топ-бандо на завязках и бикини различной посадки, выполненные в черно-золотых леопардовых цифровых принтах.

Frankie - бикини с высокой посадкой и простым лифом-бандо. Край изделия обработан lasercut. Монохромные купальники представлены в оттенках бордового и темного шоколада.

Riviera Sunrise – топы и бикини с разрезами, декорированные золотистыми миниатюрными застёжками и принтом «под рептилию». Также в линии представлен слитный купальник классической формы с принтом.

«Дефиле» - бренд, который следует концепции красоты, выходящей за рамки нормы, и делает ставку на создание удобного нижнего белья для каждой женщины, разнообразного ассортимента и высокого качества. Сеть магазинов «Дефиле», которая управляет 40 магазинами в 90 городах России, представляет коллекцию нижнего белья и аксессуаров, пляжной и домашней одежды. Бренд отражает последние тенденции и адаптирует их к массовому производству с помощью новейших разработок.

Фотографии предоставлены компанией.