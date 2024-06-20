Scandale Maniere представила новую коллекцию — в нее вошли нижнее белье и будуарные наряды пастельных тонов. Источником вдохновения послужил фильм Софии Копполы "Мария-Антуанетта", в котором гардероб главной героини состоит из спокойных оттенков голубого, фисташкового и пудрового.

В дропе представлен базовый комплект Leya из бралетта и стрингов, состоящий из 100% натурального шелка, который благодаря своему стилю практически незаметен под одеждой. Дизайнеры выпустили сет в нежно-голубом, бежевом и фисташковом оттенках.

Мультибренд также представил комплект из нежного дизайнерского кружева с вышивкой золотыми нитями и авторской фурнитурой. Кружевные браслеты с мягкими чашечками можно регулировать по объему и высоте, что позволяет подстроиться под любые параметры, а стринги с нежным вырезом на спине подойдут тем, кто предпочитает невесомое нижнее белье.

Scandale Maniere — мультибренд нижнего белья, боди и будуарной одежды для тех, кто любит себя и празднует жизнь! В рамках мультибренда есть линейка собственного производства, а также несколько эксклюзивных французских и итальянских брендов.

Фото предоставлены компанией.