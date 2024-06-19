В новой летней коллекции российского бренда села преобладают натуральные и дышащие ткани,а все вещи хорошо сочетаются друг с другом, сообщает компания.

В коллекцию вошли капсула premium linen для мужчин и женщин, в которой используется полотно из 100-процентного льна премиального качества, детская линейка – сеты из тонкого хлопкового трикотажа и муслина, как с принтами, так и однотонные, а также линия аксессуаров – вязаные сумки, яркие платки, солнцезащитные очки, панамы и бейсболки, украшения в морском стиле. Все вещи выполнены из натуральных материалов в ярком красном, глубоко-синем и белом оттенках: лён, хлопок, муслин, вискоза и лиоцелл.

Sela — это заботливый помощник для мам и ее любимых монстров. Создавая коллекции и спецпроекты, компания хочет помочь всем мамам в их непростой, но очень интересной миссии. Компания основана в 1991 году, а в августе 2019 присоединилась к Melon Fashion Group, куда входят бренды Befree, Zarina, Love Republic, Idol.

Фото предоставлены компанией.