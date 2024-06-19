Sokolov Atelier в сотрудничестве с оперной певицей Любовью Казарновской создало эксклюзивную коллекцию ювелирных украшений «Русское чудо», сообщает sokolov.ru.

Флагманом коллекции являются ожерелья и серьги, изготовленные из сотен тщательно отобранных жемчужин, турмалина, аметиста и танзанита общим весом более 100 карат.

Все изделия коллекции «Русского чуда» - трансформеры. Например, центральным элементом колье является василек, в центре которого закреплен крупный аметист, который можно использовать в качестве броши. Подвеску можно снять с сережек, и изделие получится не торжественным, а подходящим для повседневной жизни.

«Мы создаем эксклюзивные украшения с глубокой философией, которые помогают женщинам не только раскрывать себя, но и использовать в жизни и творчестве символизм и собственную силу. Коллекция «Русское поле» полностью отражает невероятную личность обладательницы, ее талант, красоту и харизму», − рассказала Елена Левитская-Эриш, руководитель Sokolov Atelier

Sokolov Atelier, подразделение ювелирного холдинга Sokolov, где создаются эксклюзивные украшения на заказ«Опера в Музеях» в Государственном историческом музее, расположенном на Красной Площади в Москве.

Фотография представлена изданием.