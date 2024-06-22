Специалисты аналитического центра SOKOLOV и маркетплейса услуг YouDo.com узнали, во сколько обойдется торжество молодоженам в 2024 году и как изменилась сумма по сравнению с прошлым годом. Оказалось, что отпраздновать свадьбу в России стало дешевле, а Санкт-Петербург стал самым дорогим городом для проведения торжества.

При анализе учитывались затраты на услуги организатора, тамады, ведущего, аниматора, декоратора, свадебного фотографа, стилиста, визажиста, повара и бармена. По данным YouDo.com, общий спрос на услуги, связанные с подготовкой к свадьбе, вырос в стране на 27%.

Топ свадебных услуг весной 2024 года по данным YouDo:

1. Организация свадьбы – рост спроса 37%

2. Ведущие, тамада, аниматоры на свадьбу – рост спроса 31%

3. Свадебные фотографы – рост спроса 29%

4. Свадебные визажисты – рост спроса 27%

5. Свадебные стилисты – рост спроса 24%

6. Повара и бармены на свадьбу – рост спроса 21%

7. Свадебные декораторы – рост спроса 19%

По данным аналитического центра SOKOLOV, в первом квартале 2024 года наблюдается стабильный рост на обручальные кольца. При этом в марте количество покупок увеличилось на 15% по сравнению с январем этого же года. Самая быстрорастущая динамика продаж обручальных колец была выявлена в Краснодаре (82%) и Уфе (45%).

Средний чек на помолвочные кольца составил 14 173 рубля (+18% год к году), а на обручальные кольца – 18 523 рубля (+25% год к году). Самый высокий средний чек на обручальные кольца в 2024 году был зафиксирован в Москве (22 885 рублей).

Интересно, что в 2024 году россияне при покупке помолвочных колец стали чаще отдавать предпочтение комбинированному золоту: в 2023 году на него пришлось 11% от всех покупок, тогда как в 2024 году – 24%. А вот среди обручальных колец сохраняется тренд на украшения из красного золота (34% от всех изделий).

По данным совместного исследования YouDo.com и SOKOLOV, средняя стоимость организации свадьбы у россиян, с учетом услуг организатора, тамады, аниматора, декоратора, ведущего, свадебного фотографа, стилиста, визажиста, бармена, повара, и покупкой колец, составила в среднем 109,3 тысячи рублей, что на 4% меньше, чем весной 2023 года.

Интересно, что самым дорогим городом для проведения свадьбы оказался Санкт-Петербург (+13% год к году) – молодожены потратят в среднем 141 273 рубля. На втором месте оказалась Москва – женихам и невестам столицы придется заплатить 141 070 рублей, а замыкает тройку Казань – в этом году будущие супруги отдадут в среднем 131 292 рубля на торжество.

В 2024 году, как и в 2023 году, оказалось дешевле всего сыграть свадьбу весной в Уфе и Челябинске. Согласно данным YouDo.com и SOKOLOV, средний чек на празднование в этих городах составляет 83 144 рубля и 80 619 рублей соответственно.