Премьерный показ романтической комедии «Тур с Иванушками» состоялся в Москве

18 июня, в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась закрытая премьера полнометражного фильма «Тур с Иванушками». Картину представили создатели фильма: продюсеры Михаэль Шлихт, Дмитрий Пристансков, Юлиана Слащёва, Сергей Грибков, Игорь Мишин. Актёрский состав проекта: Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева, Александрина Олексюк, Роман Курцын, Роман Маякин, солисты группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко, а также режиссёр Марк Горобец. Партнёром мероприятия выступил бренд игристого вина Abrau-Durso Reserve. Роуд-муви при участии солистов культовой группы «Иванушки International» производства Monumental Vision выйдет в широкий прокат 20 июня 2024 года.

Звёздными гостями мероприятия стали Николай Расторгуев, Дмитрий Дибров, Виктория Дайнеко, Мария Зайцева, Иван Чуйков, группа “Фабрика”, Диана Анкудинова, Надя Ручка, Нелли Ермолаева, Ирина Ортман, Артур Цветков, Владимир Лёвкин с супругой, Антон Сергеев, Женя Малахова, Карина Андоленко, Александр Бердников, группа “Город 312”, Арина Шарапова, Елена Старостина, Олег Верещагин, Кристина Маркова, Илана Дылдина, Ирина Безряднова, Татьяна Строкова, Виолетта Чиковани, Сергей Комаров, Анастасия Крайнова, Ирина Ортман, Леся Ярославская, Ирина Йовович, Мария Гончарук, Александра Попова, Сергей Филин, Юлия Хамитова, Григорий Калинин, Анастасия Гребенкина, Екатерина Молоховская, Надежда Гуськова, певица Нюта, Игорь Жижикин, Анна Ещенко, Екатерина Рокотова, Евгения Соляных, Галина Ржаксенская, Ирина Медведева, Елена Николаева, Лилия Сайфуллина, Мария Ремер и другие. Также гостьей премьерного показа стала Светлана Сорина – мама Игоря Сорина, бывшего солиста группы «Иванушки International», который трагически погиб в 1998 году.

Музыкальная комедия рассказывает о приключениях трёх подруг, которые отправились на машине по югу России, чтобы отвлечься от проблем взрослой жизни и осуществить детскую мечту – встретиться с группой «Иванушки International». Главные роли в картине исполнили Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева и Александрина Олексюк. Также в комедии задействованы Татьяна Догилева, Роман Курцын, Роман Маякин, Владимир Сычев, Андрей Рожков, Валентина Мазунина и солисты группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко.

Фильм создан при участии онлайн-кинотеатра KION, кинокомпании «Вселенная кино», кинокомпания «Друзья» и университета «Синергия», также сопродюсером фильма стала Киностудия им. М. Горького. Дистрибьютором фильма выступает компания «Атмосфера Кино». Информационными партнёрами фильма стали соцсеть ВКонтакте, радиостанция «Авторадио», Афиша KP.RU и женский сайт Woman.ru. Коммуникационным партнёром проекта выступает медиахолдинг МАЕР. Права на показ фильма приобрели телеканалы ТНТ и СТС.

Михаэль Шлихт, продюсер: «Лето – июнь, июль, август – за последние 25 лет всегда было временем «киноурожая». Ситуация поменялась… Я хочу обратить внимание на то, что русское кино сейчас набирает обороты, и этот фильм — одна из ярких картин, которая приглашает зрителя в кинотеатры летом. Так что прошу любить и жаловать! Покупайте билеты! Спасибо!».

Дмитрий Пристансков, продюсер: «Мы создавали это кино, чтобы, приходя в кинотеатры, зрители могли забыть о всех насущных делах и на полтора часа окунуться в лёгкую, летнюю, добрую и музыкальную историю. Я рад, что нам удалось сделать фильм, который заставит и поплакать, и посмеяться, и попеть, и даже потанцевать в зрительном зале. Возможно, даже захочется пересмотреть фильм, может, даже не один раз. И надеюсь, что фильм «Тур с Иванушками» встанет в ряд именно тех фильмов, к которым хочется возвращаться раз за разом, и именно этот фильм будет в современной кинобиблиотеке каждой семьи и станет доброй семейной классикой».

Сергей Грибков, продюсер: «В этом году «Иванушки International» празднуют 30 лет. Уникальная особенность их песен в том, что ты думаешь, что не помнишь слова, но как только включается музыка – ты знаешь все тексты наизусть. Их хиты вшиты в наше ДНК. В нашем фильме звучат 19 композиций, они все акцентные и помогают рассказать сюжет: когда грустно – «Тучи», когда влюблён – «Колечко» и так далее. Можно сказать, что у нас теперь есть свой la-la land. Кстати, в «Туре с Иванушками» есть фрагмент, который станет полноценным клипом. Мы гордимся нашими креативными продюсерами и авторами. Они создали потрясающий сценарий, который отшлифовал режиссёр картины Марк Горобец. Получилась отличная история для всех возрастов, которой мы все можем гордиться. Мы – создатели картины – верим в силу бренда и ожидаем самый широкий зрительский интерес к фильму. Всех приглашаем в кинотеатры прожить эту историю с героями нашего роуд-муви. Она практически о каждом из нас и вас».

Юлиана Слащева, генеральный директор Киностудии им. М. Горького: «Киностудии Горького выпала большая честь сделать проект о нашей юности, воспоминаниях, эмоциях. Когда коллеги, продюсеры Monumental Vision, предложили поучаствовать, мы не сомневались ни одной минуты. Это всё, что мы любим, чем мы горим. Конечно, как продюсер я смотрела фильм несколько раз. Я плакала и смеялась все три раза, пока смотрела кино. Надеюсь, что это те эмоции, которые вы переживете вместе с нами».

Игорь Матвиенко, продюсер, композитор, народный артист России: «Мы никогда бы не подумали, что про наш вокально-инструментальный ансамбль будут снимать фильмы, поэтому мы очень благодарны всей съёмочной группе, режиссёру Марку Горобцу».

Игорь Мишин, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра KION: «Это тот редкий случай, когда продюсеры вообще не должны говорить, потому что, когда запускается музыкальный фильм, безусловно, ожидание этого фильма связано не с талантами продюсеров и, не побоюсь даже этого слова, с талантами режиссёра, а с той музыкой, которая до сих пор имеет большое значение в нашей жизни. Как сказал кто-то из великих: «Катился бы этот мир в тартарары, так с музыкой-то что делать?». Я очень рад, что KION участвовал в создании этого проекта».

Марк Горобец, режиссёр: «Это кино о том, что любая мечта обязательно исполняется! Мне очень хочется, чтобы вы посмотрели «Тур с Иванушками», и я обещаю, что вы будете плакать, будете смеяться, и я очень прошу вас, чтобы вы пели, потому что вы не сможете не петь! Я вам даю 200%».

Любовь, музыка и лето в самой романтичной комедии «Тур с Иванушками» в кинотеатрах с 20 июня 2024 года!