О том, как проходили съёмки сериала «Красные линии», подкасте «Раскадровка» с нашим порталом поделилась актриса – Евгения Синицкая.

Евгения, добрый день!

Совсем недавно вышел сериал с вашим участием "Красные линии". Как проходил отбор в сериал? Стандартно или же вас приметили заранее?

Здравствуйте! С режиссером сериала Гамлетом Дульяном мы знакомы были за долго до съемок. Гамлет был гостем моего подкаста про кино «Раскадровка», однако это знакомство не дало мне каких-то особых привилегий. На роль секретаря в сериале «Красные линии», я так же как и все записывала самопробы. Далее мой агент отправила их кастинг-директору, после чего случилось утверждение меня на эту роль. Вообще, я никогда не рассчитываю на «нужные» знакомства и прочие привилегии при прохождении проб и кастингов, в своей работе я рассчитываю только на себя и свой талант. Поверьте, это гораздо надежнее!

Главную роль в этом сериале сыграла Полина Гагарина. В одном из интервью вы говорили, что вас часто сравнивают. Были ли какие-то интересные случаи на съёмочной площадке, которые запомнились больше всего? Расскажите о них, пожалуйста.

Эксклюзивно вашему изданию расскажу историю, которая случилась во время съемок сериала. Да, меня действительно очень часто подписчики в соцсетях сравнивают с Полиной. Пишут, что мы очень похожи, что у нас один типаж и т. д. И конечно, это жутко раздражает, потому что мы два совершенно разных человека. Но у людей видимо срабатывают такие поверхностные триггеры-маячки, типа: «Блондинка. Каре. Артист. Все! Гагарина!». И тут меня утверждают на эпизодическую роль в сериал «Красные линии», и я думаю: «Ну наконец-то! Мы с Полиной будем вдвоем в кадре и теперь все увидят, что мы совершенно разные!». Я ликовала! Настал день Х. Мы снимаем очень длинную сцену, где я и Полина стоим друг на против друга, выясняя в кадре отношения. У меня за спиной, из дубля в дубль ходит актриса массовых сцен, для создания атмосферы оживленного офиса. И примерно на десятом дубле эта актриса подходит ко мне со спины и тихо на ушко говорит: «Ой! А я думала это вы Полина Гагарина...». Так я поняла, что нужно просто с этим смириться и работать еще больше, чтобы Евгению Синицкую знали как самостоятельного артиста не похожего ни на кого другого. А у родителей все-таки стоит переспросить, точно ли нас с братом у них было двое? Или…? (смеется)

В каком жанре фильмов вам интереснее и комфортнее всего сниматься? Есть ли у вас приоритеты в выборе ролей?

Комедия! Мне кажется это абсолютно мой жанр, наверное потому что я оптимист, чтобы ни случилось. Любую проблему в своей жизни, я проживаю через улыбку. Хотите лайфхак? Когда все вокруг идет не по плану, посмотрите на эту ситуацию через объектив камеры, будто кто-то сейчас снимает комедию и вы в ней главный герой! Я вас уверяю, улыбка сама собой появится на вашем лице. Что касается приоритетов в выборе ролей, тут я больше опираюсь на сам сценарий и возможности пойти чуть дальше в своем мастерстве. Попробовать выйти за рамки того, что я уже играла. Если я это возможности вижу, то конечно соглашаюсь! Не хочется топтаться на месте и зависать в одном амплуа.

Лето уже в полном разгаре. Поделитесь вашими планами на это лето.

Знаете, этим летом у меня впервые за долгое время получится отдохнуть! Потому что прошлым летом из всего запланированного я успела только моргнуть (смеется). Было очень много работы. Я перемещалась из проекта в проект и совершенно не заметила как лето закончилось. Так получилось, что весь год у меня выдался рабочим. С февраля по май я снималась в большом проекте для телеканала НТВ. И вот наконец-то заслуженный отдых! Буквально через неделю мы с друзьями улетаем в Тайланд и все мои мысли уже там. А еще решила посветить это лето своему здоровью. В последние годы я была не слишком к нему внимательна.

Пользуетесь ли вы виш-листом при планировании отдыха? Если да, то какие основные пункты при составлении?

Нет! Никаких wish-листов на отдых! Ничего , что связано с планированием. Я как человек, который живет постоянно в рамках КПП (календарно-постановочного плана), на отдыхе ничего не хочу слышать про планирование (смеется). Единственное, что я для себя наметила — это поснимать красивых атмосферных видео для своих социальных сетей. В остальном, план таков: ходить амазонкой в легких сарафанах по пляжу, потягивая из большого спелого кокоса сладкую кокосовую воду. Все!

Как вы относитесь к загару? Любите ли вы загорать или ходить в солярий?

Я очень люблю эффект загорелого тела! Во-первых, загар отлично стройнит фигуру. Во-вторых, это невозможно сексуально. Но! Приезжая на отдых я никогда не злоупотребляю солнечными ваннами (не включаю режим «курочки гриль»). Обязательно пользуюсь защитными кремами и никогда не загораю лицом. На лицо всегда наношу SPF 50+. Что касается солярия — использую очень редко. Скажем так, по необходимости.

Евгения, вы утонченная девушка и 100% следите за внешностью и своей фигурой. Как готовились к купальному сезону? И как удается поддерживать такую прекрасную физическую форму?

За «утонченную» - спасибо! (смеется) Знаете, на эту тему есть отличный мем в соцсетях: «А расскажите как вы поддерживаете такую прекрасную физическую форму? Правда меня не интересует «меньше еды - больше спорта». Меня интересует: «стрижешь прядь на восходящую луну, читаешь заговор, кладешь под подушку и худеешь на 5 кг. Что-то типа того!». Все способы для поддержания хорошей физической формы доступны нам на просторах интернета и все мы о них знаем и никаких секретов нет. Но! Знать правила — это одно, а вот соблюдать и придерживаться их — это другое! Одного намерения не достаточно, за намерением должно обязательно идти действие. Ни для кого не секрет, что я много тренируюсь, о чем я регулярно сообщаю в своих соцсетях (смеется). (А на это лето я вообще поставила себе задачу добиться идеального тела. Просто хочу. Просто для себя). Я не ем сладкое, мучное, никаких газировок, минимум алкоголя. И я не чувствую при этом себя как-то ущербно, потому что для меня выбор между красивым телом и куском торта, очевиден! И я делаю это не для кого-то! Я делаю это для себя! Мне важно нравиться самой себе!