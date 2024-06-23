Международный кинофестиваль Журнала «Богема» / La Boheme Cinema 2024 (далее - Кинофестиваль) в течение 2024 г. проводит свою деловую программу на международных выставках, подтверждая свой международный статус:

1. В феврале на Международной выставке легкой промышленности Fashion Style Russia 2024 в Крокус Экспо;

2. В мае на 1 Евразийском цивилизационном форуме “Уникальная Евразия” в финале 4 Художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия» в Старом Гостином дворе в Москве;

3. В июне в Москва-Сити на Международной выставке моды LeShow 2024 (Организатор: TURKEL FAIR ORG (ТУРЦИЯ);

4. В августе планируется повторное проведение в Международном выставочном центре «Крокус Экспо».

На прошедшей выставке моды LeShow в Москва-Сити приняли участие 111 экспонентов из Турции, России, Китая и Пакистана. Деловая программа выставки впервые дополнилась культурным кинособытием - Кинофестивалем. Кроме того, в Москва-Сити удалось собрать для выступления сразу 3 лауреатов Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено».

Официальная деловая программа Кинофестиваля «Креативные индустрии: кино, мода и цифровое искусство» (№106 в госперечне Минкультуры России, ISNI 0000 0005 1267 2135, filmfreeway.com/labohemecinema) на Международной выставке моды LeShow 2024 состояла из следующего:

1. Продакт-плейсмент модных брендов в кино. Спикер: Ананишнев Владислав Владимирович, руководитель – заместитель председателя жюри Международного кинофестиваля Журнала «Богема»/La Boheme Cinema 2024, главный редактор Журнала «Богема» – Лауреата Национальной премии в области индустрии моды “Золотое веретено”, руководитель бренда «Vladislav Ananishnev», доцент Института кино и телевидения (ГИТР), кандидат экономических наук, член Союза журналистов России, лауреат премий в области красоты и здоровья «Грация» и др. (Москва).

2. Кластеры креативных индустрий: барьеры и драйверы развития. Спикер: Каримова Ирина Юрьевна, ментор Фонда «Сколково», старший преподаватель кафедры «Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии» Московского политехнического университета, аспирант Института проблем управления РАН (ИПУ РАН); Лауреат Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено» в номинации «Журналист, редактор, издатель»; руководитель портала FashionEducation.ru (Москва).

3. Креативные индустрии в выставочных и событийных проектах. Спикер: Липатов Борис Валерьевич – Директор по развитию Фонда сохранения и развития культуры, духовно-нравственных ценностей и исторической памяти “Уникальная Страна” и Проекта “Уникальная Россия”, член жюри Международного кинофестиваля Журнала «Богема»/La Boheme Cinema 2024 (Москва).

4. Развитие креативных индустрий в Евразии. Спикер: Пётр Козырев, Вице-президент Евразийского делового клуба, организатор форума «Уникальная Евразия» в рамках выставки «Уникальная Россия» (Москва).

5. Неделя моды: шоу-показы, образовательная программа и премия, трудности в организации и участии дизайнеров. Спикер: Иванюшкина Екатерина, организатор Недели моды Neva Fashion Week в г. Санкт-Петербург, дизайнер бренда Rina Collection, певица, лауреат Премий Журнала “Богема” / La Boheme Awards 2022, 2023 (Санкт-Петербург).

6. Технологии в моде и интерактивный дизайн. Спикер: Ховрачева Полина Павловна, главный редактор Журнала ProCapitalist.ru – Лауреата Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено», преподаватель и владелец Лаборатории Робототехники, производитель робо-костюмов с WiFi-управлением для шоу-бизнеса, инженер-схемотехник (Екатеринбург).

7. Креативный бизнес-медиаконтент. Спикер: Колобова Юлия, руководитель b2b-платформы и журнала «Модный Magazin», эксперт по управлению сложными и многоуровневыми it - проектами, руководитель по маркетингу крупных розничных сетей мужской и женской одежды (Москва).

8. Модные премии. Презентация крупнейшего исследования в России, опубликованного в журнале Harper’s Bazaar Serbia. Спикер: Ананишнев Владислав Владимирович, главный редактор Журнала «Богема» (Москва).

9. Программа кинофестиваля (показ модных фильмов: лауреаты La Boheme Cinema 2023 и заявки La Boheme Cinema 2024):

9.1. Лауреат La Boheme Cinema 2023 в номинации «Лучший модный фильм (дизайн костюма)»: A duvida permanente, Adrien Ganzer, Франция, 2023 г.;

9.2. Гран-при La Boheme Cinema 2023: I Wear My Culture Fashion Film, Gilmore Qhawe Khumalo, Зимбабве, 2023 г.;

9.3. La Boheme Cinema 2024: Фильм «Метаморфозы», St. Petersburg State Institute of Film and Television, SPbGIKiT, режиссер - Мерьем Джеферли, Россия, 2024 г.;

9.4. La Boheme Cinema 2024: Документальный фильм «История бренда Vladislav Ananishnev», совместное производство ООО Москластер и АНО ВО ГИТР, Россия, 2024 г.

Партнеры:

Ассоциации: АССОЦИАЦИЯ ПРОДЮСЕРОВ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ (АПКиТ), Национальная Ассоциация Блогеров, Ассоциации «Палата Текстиля и Моды», Ассоциации содействия развитию индустрии моды «Недели Mоды», НП «Национальное фитнес — сообщество».

Электронные СМИ: Медиа-группа АртМосковия (ИД «Аксиос»), News-w.org, Журнал “Крестьянка”, CelebrityTV, Модный magazin, РБК, MOVIESTART.RU, Журнал «Светская жизнь» и др.

Электронные СМИ – лауреаты Национальной премии в области индустрии моды “Золотое веретено”: РИА “Мода”, MODA.RU, Procapitalist.ru, Журнал “Богема”.

Телеканалы: Music Box Gold и др.

Порталы: Культура.рф, ГИТР-ИНФО и др.

Кинопартнер: Институт кино и телевидения (ГИТР).

Официальный модный бренд Международного кинофестиваля Журнала «Богема»/La Boheme Cinema 2023: бренд «Vladislav Ananishnev».

Организатор: ООО Москластер.