10 ноября 2021 года в концертном зале Известия Hall (Пушкинская пл., 5,) будут подведены итоги 18-ого Международного Конкурса Молодых Модельеров (MKMM), который проходит при поддержке Правительства Москвы.

За звание главного победителя конкурса поборются следующие бренды и дизайнеры: Ar’Iva, Надежда Абзаева, Salozare, NM brand, NURBAN, «Кожа и кости», Мария Доброва, Юлия Крылова, Анастасия Чернышова, Инна Гриор, Escho brand, Volume brand, Ната Гурская, Анна Гусева, Юлия Крылова. Обладателю гран-при достанется право представлять свою коллекцию на Неделе высокой моды в Милане (Milan Fashion Week). Среди других призов, которые смогут получить молодые дизайнеры: размещение коллекций в шоурумах Москвы, сертификаты на обучающие курсы партнеров мероприятия, гранты на повышение квалификации и дополнительное обучение, а профильных российских вузах, занимающихся модой и дизайном.

MKMM FASHION SHOW будет разделен на три блока показов:

1. «Лучшая коллекция» – определение победителя MKMM-2021;

2. «Сценический образ» – блок, представляющий яркие перформансы на стыке моды, театра, хореографии и смежных жанров. Откроет номинацию «На обратной стороне Луны» – Alexey Sobol – яркий и талантливый представитель моды, создающий свою философию в мире искусства;

3. «Fashion-экспромт» – блок мастер-классов от партнеров МКММ.

Международный Конкурс Молодых Модельеров (МКММ) – социальный проект в сфере моды, который дает возможность презентовать свои коллекции дизайнерам, которые только начинают свой путь в fashion-индустрии. При этом многие из них уже получили известность и являются яркими творческими единицами. С 2009 года конкурс проходит ежегодно в Москве и городах России (Санкт-Петербург, Уфа, Элиста). В 2014 году МКММ получил статус международного проекта, став официальным партнером Итальянской недели моды. С 2017 года гала-показ избранных лауреатов МКММ проходит на родине Versace и Dolce & Gabbana.

MKMM активно сотрудничает с ведущими профильными вузами страны, став настоящим трамплином к успеху для многих молодых дизайнеров. Среди партнеров проекта – РГУ (Российский государственный университет) им. А. Н. Косыгина, а также МХПИ (Московский художественно-промышленный институт), который в рамках МКММ-осень-2021 сделает свой блок показов.

Купить билет на fashion-шоу можно по ссылке.