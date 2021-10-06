С 12 по 14 ноября 2021 года на территории Центра современного искусства Винзавод в 8-й раз пройдет долгожданная выставка-ярмарка Salon du Chocolat Moscow (Салон Шоколада Москва).

Традиция проведения подобных салонов зародилась в Париже 25 лет назад, и с тех пор мероприятие успешно проходит по всему миру – с 1994 года в 23 городах мира открылось 237 салона, красотой и сладостью которых насладились более 10 800 000 посетителей. На очереди – Москва.

Это главное событие года в области шоколада, интересное как для профессионалов, так и для всех любителей этого очаровательного лакомства.

Со своей продукцией гостей выставки познакомят лучшие шоколадные бренды России, Франции, Австрии, Японии, Венгрии и других стран. Свои национальные стенды представят Венесуэла, Доминикана, Кот д’Ивуар, Куба, Перу, Сао Томе и Принчипе, Эквадор и другие лидеры международного рынка какао-бобов.

Главной темой Salon du Chocolat Moscow 2021 станет «Шоколад и современное искусство». Это взгляд на процесс создания шоколада не только как на технологический процесс, но и как на одну из форм высокого искусства.

В московском Салоне Шоколада примет участие знаменитый французский шоколатье и современный скульптор Патрик Роже, создавший в коллаборации с Карлом Лагерфельдом отельный номер с интерьером из шоколада. Кстати, в Москве открыто несколько бутиков имени французского «короля шоколада». Кстати, в российской столице у французского короля шоколада уже открыто несколько одноименных бутиков. Познакомиться с ассортиментом бренда можно будет на стенде Патрика Роже на Салоне Шоколада.

Salon du Chocolat Moscow – это ярмарка лучшей шоколадной продукции от производителей со всего мира: органический шоколад, изготовленный по технологии bean-to-bar (от боба до плитки) из лучших ароматических сортов какао-бобов, шоколад ручной работы с разнообразными начинками и добавками, веганский шоколад, сырные конфеты, шоколад с заменителем сахара, вкуснейшие десерты с шоколадом и другие сладости.

Салон Шоколада станет не только профессиональным, но и светским мероприятием. Для гостей подготовлена образовательная и развлекательная мероприятий:

Кондитерские шоу , где ведущие шоколатье поделятся фирменными секретами изготовления десертов и шоколадного декора; среди участников ожидается шеф-шоколатье бренда Patrick Roger Стефано Касадьо, шеф-кондитер культовой парижской кондитерской LaDuree Магомет Алботов, шеф-кондитер бренда Valrhona и другие известные мастера кондитерского дела;

, где ведущие шоколатье поделятся фирменными секретами изготовления десертов и шоколадного декора; среди участников ожидается шеф-шоколатье бренда Patrick Roger Стефано Касадьо, шеф-кондитер культовой парижской кондитерской LaDuree Магомет Алботов, шеф-кондитер бренда Valrhona и другие известные мастера кондитерского дела; Дегустации и пейринги сортов шоколада как монопродукта, так и в сочетании с напитками и другими продуктами;

сортов шоколада как монопродукта, так и в сочетании с напитками и другими продуктами; Шоколадные скульптуры и инсталляции ChocoArt с целыми арт-объектами, выполненными из шоколада;

ChocoArt с целыми арт-объектами, выполненными из шоколада; Шоколадный цех Bean-to-Bar – настоящая интерактивная шоколадная фабрика Bean-to-Bar, где посетители смогут наблюдать все этапы обработки какао-бобов и станут свидетелями магического процесса превращения какао-бобов в шоколад;

– настоящая интерактивная шоколадная фабрика Bean-to-Bar, где посетители смогут наблюдать все этапы обработки какао-бобов и станут свидетелями магического процесса превращения какао-бобов в шоколад; Детская площадка Chocoland для самых маленьких любителей шоколада, где их ждет волшебный мир игр и познавательных программ. Здесь будут уроки французского для детей, мастер-классы по лепке шоколадных фигур, увлекательные рассказы об истории шоколада, конкурсы рисования, а также мастер-класс по изготовлению конфет ручной работы;

для самых маленьких любителей шоколада, где их ждет волшебный мир игр и познавательных программ. Здесь будут уроки французского для детей, мастер-классы по лепке шоколадных фигур, увлекательные рассказы об истории шоколада, конкурсы рисования, а также мастер-класс по изготовлению конфет ручной работы; Книжная лавка Chocoteque, где гости выставки смогут приобрести профессиональную литературу о шоколадной и кондитерской индустрии, и сборники рецептов от лучших шоколатье и шеф-кондитеров.

Главная изюминка развлекательной программы Салона Шоколада – знаменитое Шоколадное дефиле – легендарный показ шоколадных платьев от лучших шоколатье и модельеров, результат совместного творчества и креатива на стыке искусства и технологий. Дефиле шоколадных платьев будут проходить каждый день в рамках вечерней программы Салона.

Таким образом, все три дня, с 12 по 14 ноября, Салон Шоколада готовит праздничную программу для всех желающих – детей и взрослых, любителей шоколада и настоящих гурманов и искателей новых вкусов и зрелищ.

Приобрести билеты на мероприятие можно здесь. Подробности можно узнать на сайте организаторов.