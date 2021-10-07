В 2021 году Louis Vuitton отмечают 200-летие со дня рождения основателя. Концепция времени всегда интересовала Николя Гескьера, но в этом сезоне он решил сделать серьезный акцент на историчности моды.

«Мне нравится идея вампира, который путешествует сквозь века, приспосабливаясь к дресс-кодам эпохи», – приводит Buro 24/7 UA слова дизайнера. Показ открыла серия платьев с объемными подъюбниками-панье, расшитыми жемчугом и блестками. Их дополняли укороченные жакеты с мощными плечами, нарядные головные уборы наездников и гладиаторские сандалии ярких оттенков.

Также на подиуме появились роскошные накидки-плащи, блузы с драматичными воротниками-жабо и брюки-галифе. Кроме того, дизайнер активно задействовал джинсы. На подиуме они сочетались с летящими платьями и жилетами в гусарском стиле. Многие образы завершали очки в виде маскарадных масок, отмечает WMJ.

Расшитые платья-неглиже и кейпы напоминали о моде начала 20 века, когда Поль Пуаре заменил корсеты свободными силуэтами. Жабо отсылали эпохе Ренессанса, а деним и ботинки из сатина «воазвращали» гостей показа в 2021 год.

Однайок в этот раз шоу Louis Vuitton прошло не без казусов: на подиум в Лувре ворвалась девушка-экоактивист. На ее плакате была надпись «Чрезмерное потребление = вымирание». Как позже выяснилось, девушка представляла ряд французских экологических объединений, включая группы Les Amis de la Terre, Youth For Climate France и Extinction Rebellion France.

«Крупнейшая люксовая компания мира задает тренды, переполняет общественное пространство рекламой и вдохновляет желание перепотребление у целого населения Земли, включая тех, кто не может себе позволить такие дорогие продукты», – приводит Harper’s Bazaar слова представителей движения Youth For Climate France журналистам Nylon. Сорвать показ активистке все-таки не дали: через считанные минуты ее увели с подиума сотрудники службы безопасности. Они же сопровождали во время финального поклона Николя Жескьера, креативного директора Louis Vuitton.