Впервые за много лет Неделю моды в Париже закрыл не показ Louis Vuitton. Точку в сезоне весна-лето 2022 поставило самое красивое, трогательное и эмоциональное шоу не только этого года, но и всех последних лет – масштабный трибьют Альберу Эльбазу, который организовал его бренд AZ Factory, пишет Harper’s Bazaar. Шоу под названием «Любовь приносит любовь» (Love Brings Love) прошло в культурном центре Карро-дю-Тампль.

Почтить память культового дизайнера объединились 44 дизайнера – от тех, что стоят во главе старейших модных Домов, до молодых талантов. В их числе оказались Мария Грация Кьюри, Демна Гвасалия, Жан-Поль Готье, Раф Симонс, Ральф Лорен, Пьерпаоло Пиччоли, Энтони Ваккарелло, Стелла Маккартни, Вивьен Вествуд, Вирджил Абло, Донателла Версаче, Рикардо Тиши, Джорджо Армани, Алессандро Микеле и Рикардо Тиши. Каждый из них представил по образу, вдохновленному работами Альбера Эльбаза: платья на одно плечо, объемы и оборки, розовый цвет, струящиеся силуэты.

Как отмечает Buro 24/7, на отдельных вещах появились изображения самого дизайнера: например, на шлейфе платья Бруно Сиалелли (нынешнего дизайнера Lanvin) или на красном пальто Дриса ван Нотена. Свою трибьют-коллекцию также показала и команда AZ Factory – линейку создали по эскизам, начатым великим дизайнером незадолго до смерти.

Самым трогательным моментом шоу стал финальный выход супермодели Эмбер Валлетты в образе на основе униформы Эльбаза – костюма и бабочки. Модель прошла до середины подиума и сделала узнаваемый кивок точно так же выходил на поклон Альбер Эльбаз.