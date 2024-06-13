13 июля в HSE CREATIVE HUB Школы дизайна НИУ ВШЭ вместе с командой МОО «ОПОРЫ» презентуем конкурс «Кубок креативных бизнес-проектов».

Идея не нова, но реализация, фишки и результат должны получиться 🔥.

Два этапа Кубка пройдут как в онлайн, так и в офлайн в июле и августе. Финал пройдет на Форуме креативных индустрий в Московской области 23 августа. Победители получат призы, а все участники – систему продвижения.

Я долго вынашивала эту идею, так что, поверьте, пользы будет много. Все подробности будут оглашены на встрече 13го. Так что у вас есть возможность первыми все узнать!

🙌Если вам отозвалось, и вы в этот день не уехали, смело регистрируйтесь! Ссылку поставлю в комментарий)

Итак, что будет 13го июня:

✅ сможете узнать, что такое "Кубок креативных бизнес-проектов" и какие возможности по продвижению в Московской области он откроет

✅ успеете получить бонусы еще до старта Кубка узнаете, какие программы лучшей Школы дизайна в НИУ ВШЭ подходят для вашего развития

✅ на стратсессии усилите свой проект, получив рекомендации от топовых экспертов факультета креативных индустрий ВШЭ по позиционированию, использованию традиций и культурного кода территорий в бизнесе.

✅ на кофе-брейке познакомитесь с другими креативными предпринимателями и научитесь грамотно коллаборироваться

Тут я не буду лукавить, количество мест ограниченно.

🗓13 июня

⏳В 11-30 сбор

⌛В 12-00 начало

💥 HSE CREATIVE HUB» Школы дизайна НИУ ВШЭ, Москва, ул. Пантелеевская, д. 53 (10 мин пешком от ст.м. Рижская)

📌Организатор встречи: Московское областное отделение общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» по инициативе Комитета по развитию креативных индустрий при содействии Школы дизайна НИУ ВШЭ.