Новая летняя коллекция российского бренда «Снежная королева» отличается натуральностью материалов, летящей фактурой, сочной цветовой палитрой и красивыми деталями, сообщает компания.

В коллекцию вошли льняные костюмы, изделия из хлопка, денима и трикотажа. Цветовая палитра линии состоит из оттенков фуксии, оранжевого, синего, натуральных цветов, градиентов, цветочных узоров и тропических принтов. Вещи украшают драпировки и воланы, бечевки и плетение, вышивка, а также элементы техники вязания крючком.

Женская коллекция включает в себя несколько стилистических направлений:

Summer office – лёгкая офисная тема с костюмами и платьями из натуральных материалов и деликатными деталями в виде плиссе, складок и необработанных краёв в стиле портновской эстетики.

Safari - изысканные трикотажные комплекты, укороченные рубашки и трикотажные топы в сочетании с брюками-бананами и юбками-карго. Комбинезоны и платья длиной от мини до макси с рубашечным воротником представлены в натуральных оттенках оливкового, карамельно-коричневого и молочного.

Bohemic – кружевные платья миди и ажурные мини-платья, комплекты из денима и льна, а также аксессуары: плетеный шоппер, миниатюрный клатч из рафии, изделия боле украшены вышивкой, бисером, кружевом, тесьмой-макраме.

Historical Romance – линейка с элементами исторических костюмов, цитирующая актуальный в этом сезоне coquette core: корсеты, бюстье, объёмные рукава, акцентированные оборки и нежные цветочные принты.

Summer Sensorial – невесомые блузы и платья с летящими силуэтами в оттенках оранжевого и фуксии, макси-сарафаны и атласные модели с нитью крупных бусин вместо бретелей. Линейку отличают объёмные детали, насыщенная летняя гамма и крупные принты.

В мужскую коллекцию вошли стильные вязаные поло в контрастную полоску, гавайки с принтом tie-dye, песочные брюки-карго, широкие брюки расслабленного кроя, футболки нейтральных оттенков, ветровки в яхт-стиле и лёгкие бомберы, в том числе из натуральной кожи.

Фотографии предоставлены компанией.