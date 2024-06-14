Все капсульные модели выполнены в оттенке зеленых яблок, а их выразительность усилена кропотливой работой бренда с деталями и текстурами, сообщает компания.

В коллекцию вошли толстовки оверсайз с разрезами на рукавах, брюки-палаццо на резинках, комбинезоны с асимметричным верхом, базовые футболки с длинными рукавами, верхняя одежда-тренч, новая версия летнего твидового бомбера без рукавов и лёгкое пончо с фактурной стёжкой.

Коллекция «Пробуждение» доступна в магазине GLVR и на веб-сайте бренда.

GLVR - бренд женской одежды, входящий в группу компаний Gulliver. Коллекции бренда отличаются минималистичным дизайном и сдержанной цветовой гаммой. В каждом сезоне GLVR представляет несколько цветовых капсул, основанных на монохромных цветовых сочетаниях. Классическая палитра дополняется 1 или более яркими цветовыми решениями, наиболее популярными в сезоне.

Gulliver Group - ведущая российская компания на рынке детских игрушек и одежды. Она была основана в 1997 году. Компания развивает многоканальную бизнес-стратегию, которая включает в себя направления детской и взрослой одежды, игрушек для детей и консалтинг. Компания управляет розничной сетью Gulliver, Button Blue, GLVR, а также производством и оптовой дистрибуцией игрушек, собственным интернет-магазином Gulliver market и лицензионным агентством.

Фотографии предоставлены компанией.