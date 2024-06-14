Российский бренд Nikasport объявил об официальном запуске и представил коллекцию повседневной одежды в спортивном стиле для женщин, мужчин и детей 9–14 лет, сообщается в пресс-релизе компании.

В 2023 году компания Nikasport открыла собственное производство в Москве площадью более 800 кв. м. Сегодня в ассортименте бренда несколько основных линий: Nika Classic – базовая одежда в спортивном стиле на каждый день, Nika Print – стильная линия с креативными принтами и слоганами, Nika Style – streetwear с трендовыми силуэтами и акцентом на деталях, Nika Kids – детская коллекция. Помимо этого заявлены специальные дропы – тематические коллекции с коротким циклом (1,5–2 месяца).

Одежду Nikasport отличают эстетика и функциональность в каждой детали. Дизайн каждой капсулы разрабатывает собственное креативное бюро. Команда бренда уделяет особое внимание качеству каждой модели на всех этапах создания коллекций. Используя оригинальные решения, передовые технологии и высококачественные материалы, новый бренд гарантирует высокий уровень комфорта, функциональности и стиля.

«Мы молодой бренд с большим желанием создавать стильную и качественную одежду для всей семьи в России. Мы знаем, как важно в режиме большого города оставаться в комфорте и гармонии с внутренним «я» и окружающим миром. Наш главный девиз – будь собой в одежде Nikasport!», – рассказала Ксения Литвинова, основатель бренда Nikasport.

Фотографии предоставлены компанией.