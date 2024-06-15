Телеведущая Марина Кравец присоединилась к команде амбассадоров маркетплейса Ozone. Первая рекламная кампания с новым амбассадором бренда стартовала 29 мая и посвящена «О! Распродаже» ко дню рождения Ozon.

В рамках долгосрочного сотрудничества с маркетплейсом Кравец будет участвовать во всех федеральных рекламных кампаниях. Телеведущая снялась в рекламных роликах для телевидения, наружной и онлайн-рекламы, а также будет публиковать коллекцию товаров Ozon и анонсы на страницах социальных сетей.

"Мы стремимся отвечать современным запросам аудитории, и сотрудничество с ещё одним амбассадором — важный шаг навстречу нашим покупателям. Марина — популярная телеведущая, блогер, молодая мама и человек, который вдохновляет миллионы людей своей энергией и умением найти жизненный баланс. Именно этим она близка женской аудитории, которую мы и хотим привлекать на Ozon", – рассказал директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок.

"Для меня Ozon — незаменимый помощник, если времени на бытовые вопросы катастрофически не хватает или нужно найти что-то особенное. В рамках сотрудничества мы будем чаще говорить об удобстве маркетплейса, выгодных акциях и уникальных товарах, способных изменить повседневную жизнь каждой из нас к лучшему", – поделилась Марина Кравец.

Фото: Ozon