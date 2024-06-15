Компания MIUZ Diamonds представила коллекции свадебных украшений. В них представлены помолвочные и обручальные кольца, а также другие украшения — колье, подвески и серьги. В своих коллекциях Solo 1920 и Royal ювелирный дом MIUZ Diamonds предлагает помолвочные кольца с бриллиантами безупречных характеристик по «правилу четырех С» (carat weight (вес в каратах, 1 ct равен 0,2 грамма), color).

В ассортименте Royal будущие молодожены также могут найти обручальные кольца с цветными драгоценными камнями, такими как желтые бриллианты fancy diamond, сапфиры, рубины, изумруды или редкий танзанит, впервые обнаруженный в 1967 году. MIUZ Diamonds предлагает невестам кольца, а также другие украшения в том же стиле (серьги, кулоны, ожерелья) из этих коллекций.

Но главной драгоценностью на свадьбы все-таки являются обручальные кольца из золота или платины. Согласно обычаям, они чаще всего гладкие, без камней. Но современные традиции допускают и кольца с "дорожкой" из бриллиантов. Эта модель называется eternity и символизирует бесконечную любовь. В коллекции Brilliance есть "дорожка" на любой вкус: узкие и широкие, с коротким, средним или сплошным рядом бриллиантов.

Фото предоставлены компанией.