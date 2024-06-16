Бренд Studio 29 показал новый летний лукбук. Его героиня приехала в отпуск, выключила телефон, чтобы полностью погрузиться в отдых, а в ее чемодане - футболки и шорты для пляжа, кружевные юбки и майки для вечернего променада, а также укороченные юбки-баллоны и летящие платья для возможных свиданий.

В этом сезоне бренд пополняет ассортиментную матрицу новинками — в капсулу вошли цельные и раздельные купальники и пляжные полотенца. Бренд продолжает сотрудничество в мастерской по переработке пластика полного цикла Recycle Object, выпуская новейшие аксессуары – гребень для волос, который можно носить как подвеску, как обвес для сумки или использовать по прямому назначению.

Бренд Studio 29 был основан в 2015 году в Москве. Его создательница Таня Фомичева начинала с самостоятельной разработки дизайна, поиска тканей и мелких производств, продумывала и организовывала съемки и работала с первыми клиентами. Сейчас в команде десятки опытных сотрудников, собственный отдел дизайна, разработки и контроля качества. Одежда бренда - это идеальный оверсайз, гармоничные сочетания фактур, принтов и силуэта, функциональная стилизация, уникальные цвета.

Фото предоставлены компанией.